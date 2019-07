Budućnost donosi transformaciju, a to je Augmented Intelligence – strojevi nisu tu da zamijene ljude, već da pojačaju i pomognu ljudskoj inteligenciji – rekao je Garry Kasparov na otvorenju kongresa WeAreDevelopers 2019

WeAreDevelopers poznata je konferencija, namijenjena ponajviše programerima, koja je održana od 5. do 7. lipnja 2019. Nakon ranijih godina i Beča, ova, peta po redu konferencija, prvi put se održala u Berlinu, i to u kongresnom centru City Cube. Nekoliko tisuća posjetitelja tijekom dva dana konferencije razmijenilo je iskustva s kolegama iz IT industrije, a imali su priliku i za unapređenje znanja slušajući edukativna predavanja vrlo cijenjenih osoba u svojem području. Cijela konferencija okupila je više od 200 predavača iz svih developerskih područja.

Posljednje ljudsko zanimanje na svijetu bit će developer

WeAreDevelopers svojim keynote predavanjem otvorio je poznati šahovski velemajstor Garry Kasparov – čovjek koji je “pobijedio izgubivši revanš”. Svojim predavanjem, pod nazivom “Budućnost ljudske kreativnosti u svijetu pametnih strojeva”, osvrnuo se na AI u današnjem svijetu, predviđajući kamo sve to vodi. Vjerojatno je većini poznato kako je Kasparov daleke 1997. izgubio šahovsku partiju od IBM-ova superračunala Deep Blue, koje je tada smatrano najsnažnijim računalom na svijetu. Kasparov je izjavio kako je nakon meča bio potišten, ali ne toliko zbog toga što je izgubio od računala, koliko zbog činjenice kako mu je to bio prvi poraz nakon duljeg vremena. Deep Blue nije imao takve AI mogućnosti kakve imaju današnji strojevi – pobijedio je taktikom brute force, tj. svojom snagom i mogućnošću predviđanja oko 2 milijuna kombinacija u sekundi. Ljudska kreativnost i intuicija nisu mogli protiv toga. Današnji strojevi i računala još su superiorniji, i pitanje je kako ih najbolje iskoristiti u kombinaciji s ljudskim mogućnostima. Ipak, činjenica je da takva računala rade na temelju unaprijed zadanih ljudskih instrukcija, a još je Pablo Picasso ranije izjavio kako su računala beskorisna, zato što vam mogu dati samo odgovore.

Kasparov je naglasio kako su strojevi ipak ograničeni jer uspijevaju samo u tzv. zatvorenim sustavima, no još uvijek ne mogu funkcionirati i pobijediti u otvorenim sustavima, gdje su bitni ljudska kreativnost i intuicija. Kako kroz povijest, tako i danas, ljudi vide strojeve kao zlo, uništavače tradicionalnih poslova i umanjivače ljudske bitnosti u svijetu. No, činjenica je da kombinacija čovjek (intuicija i iskustvo) + stroj (brzina i analiza) uvijek pobjeđuje bilo koji i najsuperiorniji stroj. Budućnost, dakle, donosi transformaciju, a to je Augmented Intelligence – strojevi nisu tu da zamijene ljude, već da pojačaju i pomognu ljudskoj inteligenciji. Kasparov je svoje predavanje zaključio odgovorom na pitanje iz publike “Koje će ljudsko zanimanje biti posljednje na svijetu?” – odgovor je, Developer!

Šah protiv Kasparova i DOOM protiv Romera

Mnoštvo predavanja u više paralelnih trackova, izvrsne radionice i vrlo zanimljiv sadržaj obilježili su sadržaj WeAreDevelopers konferencije. Uvjerljivo najposjećeniji programski smjer – Constructing Worlds nerijetko je ostajao bez prostora za sjedenje. Najzanimljivije teme za developere protezale su se od razvoja i optimiziranja mikroservisa u cloudu (Tomislav Tipurić, Björn Wendland, Emily Jiang), organizacija – korištenje – obogaćivanje podataka u cloudu (Maxime Baugnet), sveprisutno razumijevanje pojmova DevOpsa i Kubernetesa (Janos Pasztor), do primjene rješenja koja ubrzavaju Facebookove servise, poput aplikacije Messenger (Markus Brunner), ili kompajlera PeachPie koji premošćuje razlike između PHP i .NET razvojnih okruženja za aplikacije.

Uz formalni dio programa, organizatori su pripremili dodatne aktivnosti koje su imale cilj osigurati zabavu posjetiteljima i omogućiti zbližavanje s legendarnim sudionicima globalne IT scene. Garry Kasparov sudjelovao je u šahovskoj simultanki s 10 izabranih developera, a John Romero pokazao je svoju vještinu igranja svjetski poznate igre Doom tijekom “Doom-Deatmatcha”. Namijenjeni prostori za te aktivnosti bili su premaleni da prime sve zainteresirane koji su željeli ukrasti kontrolere kreatoru videoigara Doom i Wolfenstein, ili odigrati barem jedan potez sa šahovskim velemajstorom.

Organizatori konferencije WeAreDevelopers su Benjamin Ruschin, Sead Ahmetović, Thomas Pamminger i Markus Wagner. Sead Ahmetović je kao CEO i suosnivač konferencije izjavio: “S obzirom na to da sam ja developer, kongres ovog tipa ono je što sam želio prije 15 godina – platforma za otvorenu razmjenu ideja i znanja unutar developerske zajednice. Misija naše kompanije pružanje je kvalitetnog sadržaja koji će inspirirati i motivirati developere za profesionalni rast i uspjeh. Ovogodišnji predavači, kao što su Garry Kasparov, Joel Spolsky, John Romero ili Rasmus Lerdorf, uz ostalih 200 predavača, prenijeli su posljednja saznanja, vizije i primjere koji oblikuju budućnost trendova i naprednih tehnologija. IT industrija u Njemačkoj je pulsirajuća i ekstremno progresivna, a posebno u Berlinu, koji se smatra jednim od vodećih tech hubova u Europi. Shvativši to, odlučili smo i naredne godine održati najveći svjetski kongres za developere u Berlinu”.

Uskoro nova konferencija za developere

Organizatori WAD konferencije su već fokusirani na naredni događaj kreiran isključivo za developere, WeAreDevelopers Congress Vienna 2019, 28. i 29. studenog u Beču. Glavne teme konferencije su proširene u odnosu na prethodnu godinu, dovest će vodeće stručnjake koji baziraju svoj rad i znanje na Cloud, AI, Blockchain i IoT tehnologijama.

Najpovoljnije ulaznice u limitiranoj seriji možete kupiti već sada posjetom linku https://events.wearedevelopers.com/vienna-congress/

Podijeli: