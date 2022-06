Cijelu godinu radite za par tjedana godišnjeg odmora. Ne stignete putovati, posjetiti prijatelje i obitelj onoliko često koliko biste htjeli jer ured čeka. Više ne.

Posao je ono što radite, a ne gdje radite. Fleksibilnost u radu je benefit koji danas može uživati većina poslodavaca i zaposlenika, bez obzira na to radi li se o freelancerima, malim obrtima, srednjim ili većim kompanijama. Dakle – možete i vi! Naravno, godišnji odmor je godišnji odmor, ali sigurno ćete se složiti da je nakon godišnjeg ljepše nastaviti raditi negdje uz more ili u planini pa poslije posla uskočiti u more ili otići u dugu šetnju.

Ključnu ulogu u bezbrižnom uživanju u hibridnom načinu rada igra – tehnologija. Ono što je možda najbolje u cijeloj priči je da vrhunska rješenja nisu više rezervirana samo za velike kompanije. Vi kao mali ili srednji poduzetnik možete koristiti napredna kolaboracijska, sigurnosna i mrežna rješenja i to po pristupačnim cijenama.

Nigdje bez kvalitetne opreme

Kvalitetan laptop, dobra kamera i slušalice neophodni su za obavljanje posla. Iako niste u uredu, važno je zadržati određenu razinu profesionalnosti. Vaša mutna slika ili glasna glazba u pozadini sigurno neće oduševiti klijente na sastanku. Zato tu uskaču Webex Desk Mini kamera i slušalice koje će vam osigurati komunikaciju bez buke i šumova i vrhunsko iskustvo sastanaka gdje god se nalazili.

Jednostavan i siguran pristup mreži i poslovnim aplikacijama može i treba biti brži. Mrežu na koju uvijek možete računati osigurat će vam Cisco Meraki i SD-WAN, rješenja uz koja ćete izbjeći sve kritične situacije te i značajno poboljšati efikasnost procesa i suradnje. Ne prepuštajte stvari (mrežu i sigurnost) slučaju, nabavite prava rješenja i budite mirni.

Cisco kolaboracijska i sigurnosna rješenja za male poduzetnike hibridni rad prilagođavaju baš vašim potrebama. Istražite najbolje opcije, a za sva dodatna pitanja obratite se lokalnom Cisco distributeru Ingram Micro d.o.o. koji vas u suradnji sa svojom mrežom partnera može uputiti u odgovarajuće rješenje i implementaciju.

