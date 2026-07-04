Kinezi imaju modularni elektromagnetski katapult za vojne dronove

Novi kineski sustav montiran je na standardne kamione s osam kotača koji prevoze module veličine kontejnera

Miroslav Wranka subota, 4. srpnja 2026. u 06:15
📷 Da Na (Pexels)
Da Na (Pexels)

Kina je predstavila modularni i kontejnerizirani elektromagnetski sustav sposoban za lansiranje dronova s ​​gotovo svake prikladne lokacije. Nedavno je demonstriran na snimci koju je podijelila škola strojarstva Pekinškog tehnološkog instituta (BIT).

Za razliku od konvencionalnih objekata za lansiranje dronova koji ovise o stalnim pistama ili namjenskim zračnim lukama, novi kineski sustav montiran je na standardne kamione s osam kotača koji prevoze module veličine kontejnera. Tijekom demonstracije, tri kamiona su poravnata i mehanički spojena kako bi formirala kontinuiranu lansirnu platformu. Elektromagnetski katapult zatim je ubrzao dron s fiksnim krilima do brzine polijetanja prije nego što ga je pustio u let.

Koncept se temelji na modularnosti. Pojedinačne lansirne dijelove moguće je neovisno prevoziti cestom, željeznicom ili brodom i brzo sastavljati gdje god to operacije zahtijevaju. 

Katapult je član veće obitelji kontejneriziranih vojnih sustava. Slični moduli navodno bi mogli primiti lansere projektila, radarske jedinice, opremu za elektroničko ratovanje, centre za zapovijedanje i kontrolu ili pakete logističke podrške. Standardne dimenzije kontejnera također omogućuju civilnoj transportnoj infrastrukturi relativno lako premještanje vojne imovine.

Katapult koristi tehnologiju elektromagnetskog lansiranja zrakoplova poznatu kao EMALS. U usporedbi s konvencionalnim metodama lansiranja, elektromagnetski sustavi pružaju glatkije ubrzanje, smanjeno mehaničko naprezanje zrakoplova i veću fleksibilnost u rukovanju dronovima različitih veličina i težina.

Kina je već ugradila EMALS na svoje najnovije pomorske platforme, uključujući amfibijski jurišni brod tipa 076 Sichuan, koju se smatra budućim nosačem dronova. Lansirna rampa montirana na kamion mogla bi omogućiti brzo raspoređivanje s autocesta, privremenih uzletišta ili udaljenih lokacija, smanjujući ovisnost o trajnoj infrastrukturi uz održavanje operativnog tempa.

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