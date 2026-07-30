Krenuli spasiti NASA-in satelit, pa i sami upali u probleme

Svemirska letjelica koja žuri u pomoć starom i tonućem NASA-inom teleskopu suočila se s vlastitim problemom. Tvrtka Katalyst Space Technologies priopćila je kako njezin satelit Link ima problema s potisnikom, zbog čega je ušao u nekontrolirano okretanje koje ometa komunikaciju.



Problem se dogodio tri tjedna nakon što je trokraka robotska letjelica lansirana u orbitu. U Katalystu kažu kako neprekidno rade na vraćanju Linka u akciju, kako bi mogao uhvatiti Swift i potaknuti teleskop na višu orbitu.



Swift će se ove jeseni srušiti natrag na Zemlju bez pomoći. NASA plaća 30 milijuna američkih dolara za napore spašavanja, koji su bili pokrenuti u manje od godinu dana.



Lansiran 2004. godine, Swift se spušta brže od očekivanog zbog nedavne solarne aktivnosti. Potrebno mu je podizanje što je prije moguće kako bi nastavio skenirati svemir u potrazi za nekim od najvećih eksplozija, uključujući eksplozije gama zraka i eksplodirane zvijezde.



Znanstvena promatranja su do tada na čekanju. Ni Katalyst ni NASA ne gube nadu. Čini se kako svi Linkovi drugi glavni podsustavi rade dobro.