Najpopularnija usluga streaminga videa prema broju pretplatnika

Nedavno je objavljeno kako je Paramount Skydance pobijedio u nadmetanju za preuzimanje Warner Bros. Discoverya. Veliko spajanje trebalo bi se dogoditi već tijekom ove godine

Taj posao, čije se zaključenje očekuje do trećeg tromjesečja ove godine, kontrolirat će ogromnu biblioteku intelektualnog video i audio vlasništva.

Spajanje nije samo poslovni potez – to je pokušaj stvaranja „nezaustavljive“ biblioteke sadržaja. Dok Netflix i dalje dominira po broju pretplatnika, budući Paramount-WBD cilja na dominaciju u kvaliteti i dubini arhiva intelektualnog vlasništva, što bi moglo redefinirati način na koji konzumiramo kućnu zabavu već u drugoj polovici 2026. godine.

Prema podacima FlixPatrola, najpopularnije usluge streaminga videa prema broju pretplatnika i dalje predvodi Netflix s preko 325 milijuna pretplatnika (podatak s kraja 2025., a trend rasta se nastavlja i u 2026. godini).