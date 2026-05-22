Koje videostreaming usluge dominiraju pojedinim državama

Na globalnom tržištu videostreaminga navike gledanja razlikuju se od zemlje do zemlje

Mreža petak, 22. svibnja 2026. u 06:10

Dok negdje prevladavaju globalni divovi, drugdje publika prednost daje servisima koji nude lokalni jezik, regionalne sportske sadržaje i cijene prilagođene domaćem tržištu.

Prema podacima FlixPatrola, Netflix je i dalje vodeća svjetska streaming platforma te je dostupan u 192 zemlje.

No brojke dostupnosti ne govore sve: o izboru gledatelja često odlučuju upravo sport, lokalna produkcija i kulturna bliskost sadržaja.

Zašto Netflix i dalje drži vrh

Netflix je vodeću poziciju izgradio ranim i agresivnim širenjem na međunarodna tržišta. Time je stekao prepoznatljivost i povjerenje korisnika prije nego što su mnogi konkurenti uopće postali globalno dostupni. Njegova snaga i dalje leži u širokoj biblioteci sadržaja – od filmova i serija do dokumentaraca i lokalnih produkcija prilagođenih pojedinim tržištima.

Lokalni sadržaj kao ključ prednosti

U mnogim državama prednost ipak odnose regionalne platforme. Njihova je glavna prednost sadržaj na lokalnom jeziku i programi koji se izravnije obraćaju navikama, interesima i kulturnom kontekstu domaće publike.

Važan faktor je i licenciranje. Regionalni servisi često drže ekskluzivna prava na domaće filmove, serije i sportske prijenose, pa nude sadržaj do kojeg globalne platforme ne mogu lako doći. Upravo ta ekskluzivnost često odlučuje komu će se gledatelji pretplatiti.

Cijena također igra veliku ulogu. Lokalni servisi često nude pristupačnije pakete usklađene s kupovnom moći tržišta, a pritom kvalitetu streaminga prilagođavaju i područjima sa slabijom internetskom infrastrukturom.

Konkurencija sve agresivnije pritišće vrh

Tržište streaminga ulazi u novu fazu borbe za publiku. Velike kompanije pokušavaju ubrzati rast kroz spajanja, akvizicije i širenje kataloga, a svaka nova strateška suradnja može promijeniti odnos snaga među vodećim igračima.

Istodobno, konkurenti grade sve snažnije biblioteke sadržaja i šire prisutnost na međunarodnim tržištima, čime dodatno pojačavaju pritisak na vodeće servise.

Posebno raste ulaganje u ekskluzivne naslove, sportska prava i regionalne kataloge – upravo ondje gdje se danas najčešće lomi lojalnost pretplatnika.

Drugim riječima, Netflix ostaje ispred konkurencije, ali utrka za pozornost gledatelja postaje sve žešća.

YouTube ostaje masovno gledan unatoč drukčijem modelu

Iako ne funkcionira kao klasična SVOD platforma poput Netflixa ili Disney+, YouTube ostaje među najkorištenijim videoservisima na svijetu. Prema istraživanju Ampere Analysisa, platformu barem jednom mjesečno koristi 84% globalnih korisnika interneta, dok 38% mjesečno aktivnih korisnika na njoj gleda i tradicionalni TV i filmski sadržaj.

