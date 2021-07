U istraživačkom projektu koji je trajao devet mjeseci, od travnja do prosinca 2020. godine, akademici s tri američka i jednog kanadska sveučilišta (Stony Brook University New York, University of Massachusetts Amherst, University of California, Berkeley, te Citizen Lab na Sveučilištu u Torontu) su razvili sustav nazvan GFWatch (Great Firewall Watch) koji je pristupao domenama unutar i izvan kineskog internetskog prostora, a zatim utvrđivali kako veliki vatrozid (Great Firewall GF) sprječava da kineski korisnici pristupe domenama ili web mjestima izvan Kine.

Koristeći GFWatch, istraživači su provjeravali 534 milijuna različitih domena, pristupajući svakodnevno na oko 411 milijuna domena kako bi zabilježili i potom potvrdili blokiranja pristupa iz Kine.

Nakon devet mjeseci prikupljanja podataka, otkrili su da kineski veliki vatrozid blokira oko 311.000 domena.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Istraživački tim analizirao je 311.000 blokiranih domena kako bi utvrdio koju vrstu sadržaja kineske vlasti blokiraju.

Koristeći usluge kategorizacije domena poput FortiGuard, istraživači su utvrdili da su oko 40% blokiranih web lokacija novoregistrirane domene koje su kineske vlasti prema zadanim postavkama odlučile blokirati sve dok njihov sadržaj ne provjere za dozvolu pristupa.

Istraživački tim utvrdio je kako je na najviše blokiranim domenama najčešće poslovni sadržaji, zatim domene s pornografijom, zatim domene posvećene informacijskoj tehnologiji (IT).

Druge vrste blokiranih domena uključivale su alate za hosting, odnosno web mjesta s alatima za izbjegavanje blokiranja koje radi veliki vatrozid, web stranice za kockanje, web mjesta s osobnim blogovima, web stranice sa zabavnim sadržajima, web stranice s vijestima i medijima te domene koje hostiraju zlonamjerni softver.

S pandemijom korona virusa, istraživači su također primijetili da su domene povezane s tvrdnjama kako je za pandemiju kriva kineska vlada ((domene poput covid19classaction.it, covid19song.info, covidcon.org, ccpcoronavirus.com, covidhaber.net i covid-19truth.info) blokirane u stvarnom vremenu.

Podijeli: