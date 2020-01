Kada se pomisli na globalne internetske divove, bile one platforme ili društvene mreže poput Microsoft, Googlea, Facebooka, Amazona i drugih, uglavnom se misli na njihove usluge preko Interneta, eventualno na njihove cloud usluge. No Interneta pa ni velikih internetskih tvrtki nema bez podmorskih kabela. Svi podaci na Internetu putuju u obliku koda podmorskim optičkim kabelima od New Yorka do Sydneya, od Hong Konga do Londona… U podmorju oceana je skoro 750.000 milja kabela i čine vrlo bitan dio telekomunikacijske infrastrukture. Ti su kabeli tanke niti staklenih vlakana koji podatke prenose skoro brzinom svjetlosti. Jedan kabel može prenijeti desetine terabita (Tb) informacija u sekundi te su time brži od satelitskog prijenosa podataka i što je još važnije jeftiniji su.

Prema godišnjem izvješću SubTel Forum Analyticsa za 2019./2020 godinu Annual Submarine Telecoms Industry Report, osmom po redu takvom izvješću, među najvećim investitorima u podmorske kablove su upravo internetski divovi Google, Microsoft, Amazon, Facebook … Te kompanije već posjeduju više od polovice kapaciteta podmorskih kabela, onaj dio koji samo ne koriste daju u zakup. No, očito na tome neće ostati. Google je nedavno završio postavljanja podmorskog kabela koje povezuju SAD s Čileom gdje im se nalazi najveći podatkovni centar u Južnoj Americi. Pri kraju je i postavljanje njihovog kabela od savezne američke države Virginije do Francuske. Google ima 13 data centara širom svijeta, a još osam je u izgradnji. Svi oni su potrebni za izvršavanje bilijuna pretraživanja preko Googleove tražilice Chrome, prijenos oko 400 sati video zapisa svake minute …

Google je, inače, u vlasništvu ili suvlasništvu najmanje 14 podmorskih kabela koji povezuju kontinente. Amazon, Facebook i Microsoft također su veliki ulagači ne samo u podatkovne centre nego i u podmorske optičke kabele u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Aziji, Europi i Africi, navodi analitička tvrtka TeleGeography.

Kako su podmorski kabeli jedna od strateških infrastruktura znaju biti i predmet geopolitičkih sporova. Na primjer, prošle godine Australija je blokirala kineskog tehnološkog giganta Huaweija u namjeri postavljanja kabela koji bi povezivao Australiju sa Salomonovim otocima.

Potražnja za podmorskim kabelima i dalje će sve snažnije rasti s obzirom na stalno i naglo povećanje podataka, zahtjevima za cloud, uvođenjem 5G tehnologije, WiFi 6 tehnologije …

