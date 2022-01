Krajem 2021. godine svijet je prošao prekretnicu od 200 pokrenutih komercijalnih javnih 5G mreža, a industrija se dalje snažno razvija. Nakon uspješnog pokretanja 5G mreža temeljenih na nesamostalnim arhitekturama (non stand alone NSA), mnogi operateri počeli su ulagati u samostalnu (stand alone SA) infrastrukturu 5G i implementirati je.

Agregacija operatora

Osim toga, operateri nastoje iskoristiti mogućnosti agregacije operatera (carrier aggregation CA) u LTE mrežama, uvođenjem tehnologije udruživanja operatera kako bi povećali propusnost 5G usluga svojim korisnicima. LTE-Advanced je korisnicima donio Gigabit LTE mreže, a operateri očekuju da će agregacija operatera isporučiti Gigabit+ 5G mreže. Agregacija 5G operatera također ima potencijal povećati pokrivenost stanicama za implementacije 5G.

Brzine 5G mreže

U ovoj fazi evolucije njihovih 5G mreža, s nekoliko operatera koji još aktivno koriste 5G NR CA za svoje komercijalne usluge, zanimljivo je pogledati što operateri obećavaju u smislu maksimalnih brzina za svoje 5G korisnike. GSA je analizirao podatke za maksimalnu navedenu download (DL) propusnost koju promoviraju operateri, za svoje komercijalne 5G usluge.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Za 5G mobilne mreže, maksimalna DL propusnost koja se prodaje korisnicima od strane uzorka kreće se od 100 Mb/s do 4,26 Gb/s, sa srednjim tržišnim brzinama od 1,116 Gb/s. Operateri promiču veće brzine za svoje 5G mobilne mreže nego za svoje 5G FWA mreže. Gigabitne brzine ili bolje promovira 38 od 54 5G mobilne mreže (nešto više od 70% njih) za koje GSA ima podatke.

Maksimalna downlink

Za 5G FWA mreže, maksimalna DL propusnost koja se prodaje kupcima od strane uzorka kreće se od 50 Mb/s do 4,2 Gb/s, pri čemu je srednja tržišna brzina 716 Mb/s. Gigabitne brzine ili veće promovira 19 od 53 operatera (gotovo 36% njih) za koje GSA ima podatke.

Naravno, obećane brzine ne održavaju stvarne brzine. Nedavni podaci iz Opensignala, objavljeni u njegovom članku Benchmarking the Global 5G Experience (studeni 2021. godine) pokazali su da su stvarne brzine preuzimanja za 5G, u nekim mrežama, prilično impresivne. Prema OpenSignalu, najveće brzine preuzimanja 15 najboljih mreža (na osnovu milijardi dnevnih mjerenja koje prikuplja s uređaja na globalnoj razini) su od 580 Mb/s do 934,9 Mb/s, dok se prosječne brzine preuzimanja u 15 najbržih 5G mreža od 189 Mb/s do 423,8 Mb/s. Najveće brzine prijenosa u 5G mrežama (uplink) su od 26,1 Mb/s do 41,9 Mb/s.

Podijeli: