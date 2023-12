Priručnik Schneider Electrica prvi u industriji postavlja standarde za optimizaciju projektiranja podatkovnih centara posredstvom umjetne inteligencije.

Implementacija umjetne inteligencije donijela je značajne promjene i izazove u projektiranju i radu podatkovnih centara. S obzirom na to da je primjena UI-ja postala sveprisutna i ima velik utjecaj na različite industrije, uključujući zdravstvo, financije, proizvodnju, prijevoz i industriju zabave, također raste i potreba za snažnom digitalnom tehnologijom. Stoga, podatkovni centri moraju se prilagoditi kako bi učinkovito zadovoljili rastuće potrebe za napajanjem tehnologije koju pokreće umjetna inteligencija.

Schneider Electric, predvodnik u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, predstavio je prvi priručnik u industriji kojim je postavio standard za optimizaciju projektiranja podatkovnih centara posredstvom umjetne inteligencije (UI). Naime, priručnik pruža praktična rješenja prilikom projektiranja infrastrukture podatkovnih centara koja će moći podržati veći obim poslovnih procesa pokretanih posredstvom UI-ja.

Priručnik naziva „The AI Disruption: Challenges and Guidance for Data Center Design“ svojevrstan je plan za organizacije koje žele potpuno iskoristiti potencijal UI-ja unutar svojih podatkovnih centara. Također, dokument iznosi rješenja koja uključuju tehnologije u nastajanju, a koje će biti potrebne za podršku šire implementacije UI-ja u budućnosti.

Pionir u budućnosti projektiranja podatkovnih centara

„Posljednjih smo godina svjedoci iznimnog razvoja umjetne inteligencije koja mijenja način na koji živimo, radimo i komuniciramo s tehnologijom. Generativni UI, kao što je primjerice ChatGPT, katalizator je tog rasta. Prediktivni algoritmi imaju utjecaj na sve industrije, od zdravstva i financija do proizvodnje, transporta i zabave“, ističe Jelena Pejković, direktorica prodaje odjela „Secure Power“ za tržište Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. „Zahtjevi za rješenjima povezanima s umjetnom inteligencijom pokreću nove tehnologije čipova i poslužitelja što rezultira potrebom za dodatnim kućištima. U isto vrijeme raste potražnja za umjetnom inteligencijom. Zajedno ovo predstavlja nove izazove u projektiranju i radu podatkovnih centara koji će podržati ovu potražnju“, objašnjava Pejković.

Predviđa se da će obim poslova vođenih umjetnom inteligencijom do 2028. rasti po godišnjoj stopi od 26 do 36 % što će dovesti do povećane potražnje za energijom unutar postojećih i novih podatkovnih centara. Kako bi se zadovoljila takva potražnja, potrebno je uzeti u obzir četiri kategorije infrastrukture koje su opisane i u bijeloj knjizi, a to su napajanje, hlađenje, ormari i kućišta te softverski alati. Bijela knjiga 110 dostupna je za preuzimanje ovdje.

U vremenu u kojem UI preoblikuje industrije i redefinira konkurentnost, najnovija Schneider Electricova bijela knjiga omogućuje poduzećima projektiranje podatkovnih centara koji ne samo da podržavaju UI, već da su potpuno i optimizirani za njega. U dokumentu se iznose inovativni koncepti i najbolje prakse, pozicionirajući Schneider Electric kao predvodnika u evoluciji infrastrukture podatkovnih centara.

„U dinamičnom okruženju razvoja korisničkog sučelja, suočavamo se s jedinstvenim izazovima u projektiranju i upravljanju podatkovnim centrima. Važnost sagledavanja ključnih elemenata i trendova radnog opterećenja umjetne inteligencije postaje presudna za nove i postojeće podatkovne centre”, naglasila je Pejković. „Aplikacije za umjetnu inteligenciju, posebice one koje se koriste u obuci modela umjetne inteligencije, zahtijevaju značajne računalne resurse poput grafičkih procesora (GPU-ova) ili specijaliziranih akceleratora za umjetnu inteligenciju. S obzirom na njihovu visoku potrošnju energije, ti zahtjevi znatno utječu na infrastrukturu napajanja i hlađenja podatkovnih centara. U kontekstu rastućih energetskih troškova i prijetnji klimatskih promjena, podatkovni centri nužno moraju prigrliti energetski učinkovitu opremu, poput visokoučinkovitih sustava napajanja i hlađenja te korištenje obnovljivih izvora energije, kako bi smanjili operativne troškove i ekološki otisak.”

Priručnik za organizacije koje žele maksimalno iskoristiti UI u svojim podatkovnim centrima dobio je podršku i korisnika: „Tržište umjetne inteligencije brzo se razvija i vjerujemo da će postati temeljna tehnologija za poduzeća kako bi brže postigla rezultate i značajno poboljšala produktivnost”, rekao je Evan Sparks, glavni proizvodni direktor za umjetnu inteligenciju u Hewlett Packard Enterpriseu. „UI postaje sve veće radno opterećenje u podatkovnom centru, stoga organizacije to moraju uzeti u obzir već prilikom projektiranja infrastrukture. Sve je veća potražnja za UI akceleratorima, no da bi se njihov rad uskladio s odgovarajućom strukturom i pohranom, potrebne su dobro dizajnirane softverske platforme. Iz toga razloga, poduzeća trebaju tražiti rješenja kao što je specijalizirani razvoj strojnog učenja ili softver za upravljanje podacima koji pružaju uvid u korištenje podataka te osiguravaju sigurnost i pouzdanost podataka prije implementacije. Zajedno s implementacijom krajnjeg rješenja za podatkovne centre koja su projektirana u skladu s ciljevima održivosti, možemo omogućiti našim klijentima da uspješno implementiraju UI, i to odgovorno”, zaključio je Evan Sparks.

Korištenje punog potencijala umjetne inteligencije

Schneider Electricov priručnik za implementaciju UI-ja u podatkovne centre istražuje ključne točke presijecanja UI-ja i infrastrukture podatkovnih centara, obrađujući ključna razmatranja kao što su:

Smjernice za četiri ključna elementa i trendove UI-ja koji predstavljaju izazove fizičke infrastrukture u napajanju, hlađenju, ormari i kućišta te upravljanje softverom.

Preporuke za procjenu i podržavanje velike potrošnje snage AI poslužitelja za obuku.

Smjernice za uspješan prijelaz sa hlađenja zrakom na hlađenje tekućinom što osigurava veću otpornost na visoke razine termalne snage (TDP) koju proizvodi radno opterećenje UI-ja.

Predložene specifikacije za kućišta kako bi se bolje prilagodili UI poslužiteljima koji zahtijevaju veliku snagu sustave hlađenja i cjevovod te veliki broj mrežnih kabela.

Smjernice za korištenje softvera za upravljanje infrastrukturom podatkovnih centara (DCIM), upravljanje električnom energijom (EPMS) i upravljanje zgradama (BMS) za stvaranje digitalnih blizanaca podatkovnih centara, operacija i upravljanja imovinom.

Perspektive novih tehnologija i pristupa projektiranju koji će pomoći u izazovima evolucije umjetne inteligencije.

Za više informacija o UI rješenjima za podatkovne centre, posjetite Schneider Electric.

