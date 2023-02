Većina europskih zemalja ima komercijalne 5G mreže. Međutim, usvajanje 5G u Europi zaostaje za globalnim konkurentima. Prema GSMA Intelligenceu, u četvrtom tromjesečju 2022. godine (Q4 2022) 5G u Europi iznosio je 7,4 % ukupnih mobilnih veza, što je značajan porast u odnosu na razinu od 2,5 % u četvrtom tromjesečju 2021. godine (Q4 2021). U europskim zemljama usvajanje 5G je najviše 21% (Švicarska), u usporedbi s 43,1% u Sjedinjenim Američkim Državama, 42,4% u Južnoj Koreji, Kini (36,3%), Australiji (30,1%) i Japanu (28,5%).

Europa zaostaje u implementaciji 5G infrastrukture za konkurentskim tržištima, navodi Ookla u svojem novom izvješću. Premda je u prošloj 2022. godini u Europi dodijeljeno više spektra za 5G to je i dalje manje nego, na primjer u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili Južnoj Koreji. Europa postupno povećava dostupnost 5G-a no nedovoljno da sustigne konkurentska tržišta koja su dodijelila dovoljno niskopojasnog spektra za bolju pokrivenost 5G signalom. No, nije Europa loša u svim segmentima 5G-a, na primjer u implementaciji privatnih mreža, najčešće s 5G tehnologijom, vodeća je regija u svijetu zahvaljujući poticajima iz vlada članica Europske unije kroz digitalizaciju poduzeća. Nordijske zemlje i neke zemlje u jugoistočnoj Europi (Bugarska i Cipar) imaju bolju implementaciju 5G-a od 5 velikih europskih gospodarstava (Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Španjolska i Italija).

Kašnjenje u dodjeli spektra

Srednje pojasni spektar najpopularniji je za 5G u Europi, 28 europskih zemalja ranije je dodijelio srednje pojasni spektar za novu telekomunikacijsku tehnologiju, dodatno nedavno je to uradilo još 5 zemalja tako da su ostale samo Poljska i Nizozemska koje će srednje pojasni spektar dodijeliti na aukciji u ljeto ove godine. Još prema Akcijskom planu Europske komisije za 5G iz 2016. godine, zemlje EU-a trebale bi do 30. lipnja 2020. godine učiniti dostupnim nisko pojasni (700 MHz) spektar, a srednje (3,6 GHz) i visoko pojasni/mmWave (26 GHz) spektar do 31. prosinca 2020. godine. No dosta zemlja je kasnilo o dodjeli spektra, prošle godine je samo 8 članica EU dodijelilo tzv. pionirske spektra za 5G, to jest početne spektre. Samo je 17 članica EU lani završilo s dodjelom niskog i srednjeg spektra za 5G.

Poljska je još jedina članica EU bez namjenskog 5G spektra. Do sada je 26 europskih zemalja dodijelio za 5G spektar od 700 MHz, 8 zemalja do sada je dodijelilo mmvalni spektar.

Naslijeđene mreže ustupaju mjesto 4G LTE i 5G

5G pionirski pojasevi nisu jedine frekvencije koje operateri koriste za implementaciju 5G. Dok operateri gase stare mreže, mogu ponovno koristiti frekvencije ispod 3 GHz za 4G LTE ili 5G. Europski operateri imaju tendenciju podržavati 2G u kratkom roku, umjesto toga postupno ukidajući 3G mreže. Operateri također žele optimizirati svoje mrežne operacije, a održavanje naslijeđenih mreža dolazi s dodatnim troškovima i složenošću.

Stopa gašenja mreže raste. Do sada je diljem Europe 21 operater u 11 zemalja ukinuo 3G mreže u usporedbi sa samo dva gašenja 2G mreže. 2G je i dalje potreban za podršku M2M/IoT slučajevima korištenja, npr. tekući dugoročni poslovni ugovori s pružateljima komunalnih usluga. Nasuprot tome, operateri vide manje prometa koji se prenosi preko 3G mreža, stoga ih žele povući. Na primjer, Magyar Telekom je zabilježio 2,3% odnosno 0,84% ukupnog govornog i podatkovnog prometa na 3G mreži. Proximus je naveo da 2% njegovog podatkovnog prometa koristi 3G, dok je Telenet/Base podijelio da 3G uređaji čine samo 1% njegove mreže. Gledajući unaprijed, 43 operatera u 26 zemalja objavila su svoje planove za gašenje 2G mreža, a 37 operatera u 21 zemlji isključit će 3G.

Brzine preuzimanja

Većina europskih zemalja ima srednje 5G brzine preuzimanja ispod 200 Mb/s. Bugarska je jedina zemlja u Europi sa srednjom brzinom preuzimanja 5G-a iznad 300 Mb/s, srednja brzina preuzimanja joj je 342,71 Mbp/s, u svijetu zemlje koje prema srednjoj brzini preuzimanja prelaze 300 Mb/s su još i Ujedinjeni Arapski Emirati, Južna Koreja, Singapur i Katar.

Pet europskih zemalja ima ​​srednju 5G brzinu preuzimanja veću od 200 Mb/s: Švedska, Cipar, Finska, Danska i Norveška.

Nizak europski ARPU

U većem dijelu Europe srednje brzine 5G zapravo su se smanjile. To nije iznenađujuće, jer povećano usvajanje dovodi do većeg zagušenja mreže, ali su tu i drugi utjecaji. Operateri osjećaju pritisak gospodarske krize, poskupljenja energije i smanjene platežne moći potrošača. Europa također pati od rascjepkanosti, niske razine prosječnog prinosa po korisniku (average revenue per user, ARPU) uzrokovane intenzivnom konkurencijom i razine kapitalnih ulaganja koja je upola niža od one u SAD-u i Kanadi. Izvješće Europskog revizorskog suda procjenjuje troškove uvođenja 5G u svim državama članicama EU-a na oko 400 milijardi eura. Operateri tek trebaju vidjeti dodatne prihode od 5G koji mogu podržati tu razinu ulaganja.

Rast dostupnosti 5G-a

S obzirom na rast usvajanja 5G, nije iznenađujuće, 5G dostupnost (postotak korisnika na uređajima koji podržavaju 5G koji provode većinu vremena s pristupom 5G mrežama) također je u porastu. Dostupnost 5G je funkcija pokrivenosti 5G mrežom i usvajanja 5G tarifa i uređaja koji podržavaju 5G. S 56%, SAD i dalje imaju najvišu razinu dostupnosti 5G, nakon što su započeli implementaciju 5G u rasponu od 600 MHz (nisko pojasni) i s velikim brojem korisnika koji posjeduju uređaje koji podržavaju 5G. Frekvencijski pojas od 600 MHz ima veći doseg u usporedbi sa 700 MHz, pa čak i LTE srednjim pojasom. Unutar Europe, dostupnost 5G mreže premašuje 40% u tri zemlje: Cipar, Švicarska i Danska, ali raspon je širok u tim zemljama. Cyta Cyprus dosegla je 67,1% 5G dostupnosti u četvrtom tromjesečju 2022. godine zahvaljujući proširenju 5G pokrivenosti na 100% Ciprana. Godišnje izvješće navodi da operater pokriva 99% švicarskog stanovništva s osnovnom verzijom 5G (koristeći dinamičko dijeljenje spektra (DSS), koji posuđuje kapacitet iz njegovog LTE spektra) i 74% s 5G + (isporučeno korištenjem srednjeg pojasa spektra).



U EU manje 5G telefona

Jedna kritična komponenta koja pokreće dostupnost 5G je pristupačnost i dostupnost pametnih telefona koji podržavaju 5G. Prema Counterpoint Researchu, u četvrtom tromjesečju 2022. godine (Q4 2022) prodaja 5G pametnih telefona diljem Europe iznosila je ukupno 26,8 milijuna, što je ekvivalentno 67% ukupne prodaje pametnih telefona, u usporedbi s 84% ​​u Sjevernoj Americi i 87% u Kini, Japanu i Južnoj Koreji. Europa tek treba uhvatiti korak s drugim naprednim tržištima u usvajanju pametnih telefona. Unutar Europe također postoje velike razlike, s Njemačkom na 90%, Švedskoj na 88%, Velikoj Britaniji na 86%, a istočnoeuropskim tržištima na 49%.

