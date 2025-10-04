Zemlje koje najviše potiču promet ChatGPT-a u 2025. godini

U kolovozu ove godine promet ChatGPT-a dosegao je 5,8 milijardi posjeta globalno, što je više od 10 puta više od Googleovog Geminija

Njegova rastuća korisnička baza - s poslovnim korisnicima koji plaćaju uslugu sada ukupno pet milijuna - predviđa godišnje prihode od 20 milijardi američkih dolara do kraja godine. U lipnju je ta brojka iznosila 10 milijardi dolara, a kasnije je u srpnju porasla na 13 milijardi dolara.

SAD je najveće tržište ChatGPT-a od kolovoza 2025., pokrećući 15,1% prometa web stranica.

Slijedi Indija s udjelom od 9,3%, potaknuta brzim usvajanjem.

Sljedeći po redu je Brazil s udjelom od 5,3%. Poput Indije, usvajanje brzo raste jer se Brazil pojavio kao regionalni lider u razvoju umjetne inteligencije.

Indonezija, četvrta najmnogoljudnija zemlja na svijetu, također je vodeći izvor prometa na web stranici ChatGPT. Nedavno je OpenAI pokrenuo ChatGPT Go u Indoneziji, omogućujući korisnicima plaćanje 4,50 USD mjesečno kao dio pretplatničkog plana srednje razine.

Značajno je da se nakon pokretanja ChatGPT Go u Indiji ukupan broj korisnika u zemlji udvostručio tijekom mjeseca.