Zbogom, ChatGPT-ju? Šuška se o superaplikaciji za borbu protiv Anthropica

OpenAI se, navodno, bacio na radikalno preispitivanje svog temeljnog proizvoda ChatGPT-ja. Čini se kako ga planiraju u narednih nekoliko tjedana transformirati u superaplikaciju koja će omogućavati pristup agentima temeljenim na umjetnoj inteligenciji i alatima za računalno kodiranje, koji generiraju više prihoda.



Codex, OpenAI-jev alat za kodiranje, ima višeslojne mjesečne pretplate, ali pretplate usmjerene na poduzeća, u sklopu kojih poslodavci daju pristup proizvodu i plaćaju na temelju tokena, jasniji su put do značajnog povećanja prihoda koji je OpenAI-ju u utrci s Anthropicom, njihovim glavnim suparnikom.



Anthropic je trenutno u vodstvu, nakon što je u protekloj godini preskočio OpenAI tako što se plasirao poslovnim klijentima, a ne općoj populaciji. OpenAI planira jaz smanjiti objedinjenom AI superaplikacijom kao "primarnim iskustvom u kojem zaposlenici obavljaju stvari". Ta bi aplikacija trebala "okupiti najbolje od ChatGPT-ja, Codexa, agentskog pregledavanja i širih mogućnosti".



O OpenAI-jevoj superaplikaciji priča se od listopada prošle godine. Prvi pokušaji pretvaranja ChatGPT-ja u neko sveobuhvatnije iskustvo bio je ChatGPT Plugins, koji datira još iz ožujka 2023. godine. Sučelje s aplikacijama trećih strana pomalo nalik proširenjima preglednika je obećavalo, ali nije bilo dorađeno do kraja i u međuvremenu je zastarjelo.



Nova iteracija došla je s Apps u listopadu lani. Buduća superaplikacija mogla bi nastaviti u istom smjeru, uz poticanje korisnika na korištenje Appsa. OpenAI također namjerava odbaciti upute i značajke jer vjeruje kako njegovi modeli moći automatski razumjeti namjere korisnika kada su u aplikaciji ili web odredištu.

