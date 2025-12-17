Umjetna inteligencija nisu vražja posla, kaže biskup

Hongkonški biskup, kardinal Stephen Chow Sau-yan, rekao je kako umjetna inteligencija definitivno nije dar od vraga, već od Boga. Ipak, pozvao je na razumno korištenje tehnologije.



Njegovi kolege iz raznih dijelova Azije zabrinuti su zbog mogućnosti lažne intimnosti, propovijedi koje bi pisali veliki jezični modeli i digitalnog idolopoklonstva do kojeg bi moglo doći ako umjetna inteligencija prožme svijet vjere. Federacija azijskih biskupa pozvala je Crkvu na "mudar i pastoralan odgovor" na uspon umjetne inteligencije.



U završnoj izjavi biskupi su rekli kako je umjetna inteligencija "izraz ljudske kreativnosti", koji nudi obećanje i opasnost. "Crkva ne odbacuje niti se boji umjetne inteligencije, već nastoji sudjelovati u njoj s razboritošću i utjelovljenom vizijom ukorijenjenom u ljudskim odnosima", istaknuli su.

Tehnologija bi mogla podržati "evangelizaciju, pastoralnu skrb, katehezu i obrazovanje" te poboljšati digitalnu misiju Crkve. No, upozorili su na opasnost "iluzija intimnosti, simulirane prisutnosti, lažnih objava, pristranog sadržaja i erozije istine u digitalnom okruženju".



Mogućnost slabljenja ljudskih odnosa također je bila zabrinjavajuća, a "lažna intimnost" u odnosu na "umjetne persone" posebno je nelagodna. Ljudi obdareni duhovnom, moralnom, emocionalnom i relacijskom dubinom ne mogu biti "svedeni na algoritme", a ljudska vrijednost "ne može se uhvatiti podacima ili računanjem".



Biskupi su upozorili su na potencijal umjetne inteligencije u iskrivljavanju javnog diskursa. Pozvali su na stvaranje "katoličkih alata umjetne inteligencije utemeljenih na Svetom pismu" i poticaj za digitalizaciju crkvenih resursa, ali i na "ljudski nadzor i pastoralnu odgovornost".

