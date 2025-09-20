Umjetna inteligencija mogla bi povećati svjetsku trgovinu, prognozira WTO

S druge strane, umjetna inteligencija bez ciljanih ulaganja i uključivih politika bi mogla produbiti postojeće podjele. Mnogi radnici, pa i cijela gospodarstva, mogli bi zaostati.

Umjetna inteligencija mogla bi povećati vrijednost trgovine robom i uslugama za gotovo 40 posto do 2040. godine, ali bez odgovarajućih politika mogla bi i pogoršati ekonomske podjele, upozorila je Svjetska trgovinska organizacija (WTO). Niži troškovi trgovine i povećana produktivnost mogli bi potaknuti značajno povećanje trgovine (za 34-37 posto) i BDP-a (12-13 posto).

Tvrtke bi mogle smanjiti troškove logistike, usklađenosti s propisima i komunikacije. Posebno bi od toga mogli imati koristi mali proizvođači i trgovci koji se žele širiti na globalna tržišta. Takav napredak mogao bi pomoći u povećanju rasta izvoza u državama s niskim prihodima za 11 posto, ako poboljšaju svoju digitalnu infrastrukturu.

S druge strane, umjetna inteligencija bez ciljanih ulaganja i uključivih politika bi mogla produbiti postojeće podjele. Mnogi radnici, pa i cijela gospodarstva, mogli bi zaostati. Upravljanje tim promjenama zahtijeva ulaganja u domaće politike kako bi se poboljšalo obrazovanje, vještine, prekvalifikacija i mreže socijalne sigurnosti.

Kako bi se osigurala ravnomjernija raspodjela koristi od umjetne inteligencije, ključna je predvidljiva trgovina koju podržavaju pravila WTO-a i niže carine na sirovine bitne za tehnologije umjetne inteligencije, uključujući poluvodiče.