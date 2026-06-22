Umjetna inteligencija će nas njuškati kako bi postavila dijagnozu

Ainos, tvrtka za umjetnu inteligenciju i biotehnologiju koja razvija tehnologiju mirisa, surađuje s Nacionalnim sveučilištem Tajvana (NTU) kako bi istražila može li njihova platforma pomoći u dijagnosticiranju pacijenata analizom hlapljivih organskih spojeva u izdahnutom dahu.



Jednogodišnje istraživanje bavit će se osobama koje se javljaju s dispnejom (nedostatkom daha), što je jedan od najčešćih simptoma koje bilježe u hitnim službama. Dispneja može biti simptom mnogih stanja, uključujući akutno pogoršanje kronične opstruktivne plućne bolesti (AECOPD) i akutno dekompenzirano zatajenje srca (ADHF), od kojih svako zahtijeva različite tretmane.



Ainos i NTU nadaju se razviti i procijeniti sustav za analizu otisaka daha temeljenih na hlapljivim organiskim slojevima kako bi se otkrilo pate li pacijenti od AECOPD-a i/ili ADHF-a.



Ainosova platforma Smell AI oslanja se na modul AI Nose koji sadrži više senzora mikro-elektromehaničkog sustava (MEMS) i integrirani digitalni procesor. Otpor senzora povećava se u prisutnosti detektabilnih plinova, a to se pretvara u digitalni signal koji se interpretira na sličan način na koji ljudski nos interpretira mirise.



Tu interpretaciju obrađuje vlasnički model Smell Language, razvijen za učenje, klasificiranje i kontekstualizaciju složenih obrazaca mirisa. Tvrtka istraživanje predstavlja kao dio šire vizije izgradnje podataka o identifikaciji mirisa i mogućnosti modela Smell Language u zdravstvenim, industrijskim i fizičkim AI okruženjima.



Bude li uspješno, istraživanje bi moglo pomoći u stvaranju baze podataka o otiscima daha za dispneju i podržati buduće studije za hitne slučajeve, ambulante, pa čak i kućno praćenje.



Istraživanje slijedi zaseban program testiranja AI Nosea u aktivnom odjelu za hitne slučajeve Nacionalne sveučilišne bolnice Tajvana. Sustav je raspoređen za praćenje respiratornih infekcija i prenapučenosti u čekaonicama, područjima za liječenje i zonama promatranja.