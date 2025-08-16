U razvijenim zemljama mnogo oprezniji prema umjetnoj inteligenciji

Globalno istraživanje javnog mnijenja o umjetnoj inteligenciji (GPO-AI) ispitalo je mišljenja o umjetnoj inteligenciji (AI) u 21 zemlji

Izvješće GPO-AI otkriva različite, raznolike i regionalno specifične stavove o korištenju umjetne inteligencije, a teme fokusa u istraživanju uključuju gubitak posla, deepfakeove i državnu regulaciju.

GPO-AI je izvješće koje je izradio Schwartz Reisman Institute for Technology and Society (SRI) u suradnji s Policy, Elections, and Representation Lab (PEARL) na Munk School of Global Affairs & Public Policy Sveučilišta u Torontu.

Među 21 zemljom obuhvaćenom istraživanjem u izvješću GPO-AI iz 2024. godine, Indija, Kenija i Brazil imale su najveći udio ljudi s „vrlo pozitivnim“ stavom o umjetnoj inteligenciji.

S druge strane, u razvijenim gospodarstvima poput SAD-a, Japana i Njemačke, većina ispitanika imala je neutralan stav o umjetnoj inteligenciji.