Tržišni udio ChatGPT-a pada na 45%, Gemini raste na 25%

Do siječnja ove godine tržište GenAI Chatbot aplikacija poraslo je za 152% u odnosu na siječanj prethodne 2025. godine, podaci su Apptopije

Googleov Gemini porastao je s 14,7% tržišnog udjela u siječnju 2025. na 25,2% tržišnog udjela u siječnju 2026. godine. ChatGPT je pao sa 69,1% na 45,3%. ChatGPT gubi udio, ali to ima smisla jer su se pojavili novi i sposobni tržišni sudionici.

Prošli mjesec, Grokov tržišni udio dnevno aktivnih korisnika (daily active users, DAU) dosegao je najvišu točku dosad, s 15,2%. To je porast od 3 boda u odnosu na 12% u prosincu 2025. godine.

rast tržišta GenAI chatbotova

Iako se sama tehnologija brzo razvija, prihvaćanje umjetne inteligencije nije toliko zasićeno koliko bi se moglo očekivati.

Naime, većina ljudi još nikada nije koristila GenAI Chatbot aplikaciju. Onima koji rade u tehnološkom sektoru to može izgledati čudno.

još je ogroman postotak ljudi koji nikada nisu koristili AI chatbotove

Oko 20% korisnika umjetne inteligencije koristi barem dvije aplikacije; znak da ljudi integriraju umjetnu inteligenciju u svoj svakodnevni život i otkrivaju da su neke aplikacije bolje za određene zadatke od drugih.

korisnici sve više koriste specijalizirane GenAI chatbotove za određene poslove

Claude i dalje predvodi po prosječnom vremenu provedenom po DAU-u (34,7 minuta) nakon snažnog prosinca, čak i s padom u siječnju. ChatGPT i CoPilot također bilježe blagi pad. Perplexity je porastao za 34,3% od studenog do prosinca i imao je još jedan lijep mjesečni dobitak u siječnju, u iznosu od 30,6%. Iznenađujuće, Microsoft CoPilot (potrošačka verzija) ima prosječno vrijeme od 27,2 minute po DAU-u, što je dobro za 2. najbolje mjesto na popisu Apptopije.