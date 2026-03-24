Tko predvodi utrku u AI čipovima i infrastrukturi?

Deset vodećih zemalja u umjetnoj inteligenciji kontrolira 496 velikih AI klastera - s ukupnom računalnom snagom od čak 79 milijuna NVIDIA H100 čipova - najnaprednijih AI procesora na svijetu

Mreža utorak, 24. ožujka 2026. u 01:56

Procjena dolazi iz skupa podataka Epoch AI, jednog od najdetaljnijih alata za praćenje globalne infrastrukture umjetne inteligencije.

SAD lider

Sjedinjene Američke Države prednjače s računalnom snagom i energetskim kapacitetom ekvivalentnim 39,7 milijuna H100 čipova za pokretanje AI sustava. Uz to imaju i velik udio radne snage uključene u umjetnu inteligenciju. Prema podacima TRG Datacentersa, 10,40 % ukupne zaposlenosti u SAD-u odnosi se na poslove povezane s umjetnom inteligencijom.

UAE i Saudijska Arabija nemaju velik broj klastera, ali oni koje imaju iznimno su moćni. To pokazuje da ulažu u vrhunska superračunala temeljena na umjetnoj inteligenciji i brzo se profiliraju kao nova središta AI infrastrukture.

Južna Koreja, Francuska i Njemačka nemaju najveću računalnu snagu, ali imaju relativno velik broj radnika koji koriste ili razvijaju umjetnu inteligenciju. To sugerira da se više usredotočuju na talente, istraživanje i svakodnevnu primjenu umjetne inteligencije, a manje na izgradnju golemih podatkovnih centara. 

Kina i Indija pokazuju suprotan obrazac. Imaju velik broj klastera (posebno Kina), ali njihova ukupna računalna snaga i udio radne snage u području umjetne inteligencije relativno su niski. To može upućivati na stariji hardver, ranu fazu razvoja ili sporije usvajanje umjetne inteligencije među radnicima.

Manje zemlje poput Finske i Ujedinjenog Kraljevstva imaju umjerenu računalnu snagu, ali relativno visok udio zaposlenih u poslovima povezanim s umjetnom inteligencijom, što pokazuje da se više oslanjaju na vještine i ljudski kapital nego na masivnu infrastrukturu.

Zbog toga najveći dobitnici AI utrke nisu samo tehnološke tvrtke, nego i proizvođači čipova, ljevaonice i dobavljači opreme. Potražnja za GPU-ovima, naprednim poluvodičima, sustavima hlađenja i opremom za podatkovne centre ubrzano raste kako države grade sve veće AI klastere.

Najviše profitiraju kompanije poput Nvidia, TSMC i ASML, ključni akteri u globalnom lancu proizvodnje poluvodiča.

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi