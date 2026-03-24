Tko predvodi utrku u AI čipovima i infrastrukturi?

Deset vodećih zemalja u umjetnoj inteligenciji kontrolira 496 velikih AI klastera - s ukupnom računalnom snagom od čak 79 milijuna NVIDIA H100 čipova - najnaprednijih AI procesora na svijetu

Procjena dolazi iz skupa podataka Epoch AI, jednog od najdetaljnijih alata za praćenje globalne infrastrukture umjetne inteligencije.

SAD lider

Sjedinjene Američke Države prednjače s računalnom snagom i energetskim kapacitetom ekvivalentnim 39,7 milijuna H100 čipova za pokretanje AI sustava. Uz to imaju i velik udio radne snage uključene u umjetnu inteligenciju. Prema podacima TRG Datacentersa, 10,40 % ukupne zaposlenosti u SAD-u odnosi se na poslove povezane s umjetnom inteligencijom.

UAE i Saudijska Arabija nemaju velik broj klastera, ali oni koje imaju iznimno su moćni. To pokazuje da ulažu u vrhunska superračunala temeljena na umjetnoj inteligenciji i brzo se profiliraju kao nova središta AI infrastrukture.

Južna Koreja, Francuska i Njemačka nemaju najveću računalnu snagu, ali imaju relativno velik broj radnika koji koriste ili razvijaju umjetnu inteligenciju. To sugerira da se više usredotočuju na talente, istraživanje i svakodnevnu primjenu umjetne inteligencije, a manje na izgradnju golemih podatkovnih centara.

Kina i Indija pokazuju suprotan obrazac. Imaju velik broj klastera (posebno Kina), ali njihova ukupna računalna snaga i udio radne snage u području umjetne inteligencije relativno su niski. To može upućivati na stariji hardver, ranu fazu razvoja ili sporije usvajanje umjetne inteligencije među radnicima.

Manje zemlje poput Finske i Ujedinjenog Kraljevstva imaju umjerenu računalnu snagu, ali relativno visok udio zaposlenih u poslovima povezanim s umjetnom inteligencijom, što pokazuje da se više oslanjaju na vještine i ljudski kapital nego na masivnu infrastrukturu.

Zbog toga najveći dobitnici AI utrke nisu samo tehnološke tvrtke, nego i proizvođači čipova, ljevaonice i dobavljači opreme. Potražnja za GPU-ovima, naprednim poluvodičima, sustavima hlađenja i opremom za podatkovne centre ubrzano raste kako države grade sve veće AI klastere.

Najviše profitiraju kompanije poput Nvidia, TSMC i ASML, ključni akteri u globalnom lancu proizvodnje poluvodiča.