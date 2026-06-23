Svijet će do 2031. godine potrošiti 7,6 bilijuna USD na AI

Predviđa se da će do 2027. godine premašiti jedan bilijun dolara te dosegnuti 1.011 milijardi dolara. Do 2031. godine dosegnut će 1.636 milijardi dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na početnu vrijednost iz 2026. godine.

Podaci pokazuju naglo ubrzanje rasta, nakon kojeg slijedi njegovo postupno usporavanje. Povećanje od 2026. do 2027. godine iznosi 246 milijardi dolara (32,2 %), dok povećanje od 2027. do 2028. godine iznosi 209 milijardi dolara (20,7 %). U razdoblju 2029.–2030. godišnje povećanje palo je na 187 milijardi dolara (13,4 %).

Računarstvo je uvjerljivo najveća kategorija ulaganja. U 2026. godini na njega otpada 494 milijarde dolara, a do 2031. godine taj će iznos porasti na 1.127 milijardi dolara. Tijekom cijelog šestogodišnjeg projekcijskog razdoblja na računarstvo otpada približno 5,1 bilijun dolara od ukupno 7,6 bilijuna dolara. Podatkovni centri čine oko 2,1 bilijun dolara, dok troškovi energije iznose približno 358 milijardi dolara.

Najspecifičnija pretpostavka Goldman Sachsova modela odnosi se na kategoriju računarstva. Pretpostavlja se da će NVIDIA činiti 75 % ukupne potrošnje na računalne resurse u svakoj godini projekcije. Ako NVIDIA ostvari taj udio, njezin bi prihod povezan s umjetnom inteligencijom tijekom šestogodišnjeg razdoblja iznosio približno 3,8 bilijuna dolara.

Projekcija ulaganja u globalnu infrastrukturu umjetne inteligencije od 7,6 bilijuna dolara stoga istodobno predstavlja i procjenu budućih prihoda jedne tvrtke. Model koristi NVIDIA-in čip VR200 Rubin kao referentnu specifikaciju za određivanje cijena tijekom cijelog projekcijskog razdoblja (80.500 USD po GPU-u, uključujući troškove čvorova, uz potrošnju od 3000 W po paketu).