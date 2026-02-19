Stigla presuda: OpenAI ne smije koristiti riječ cameo

Savezni okružni sud u sjevernoj Kaliforniji (SAD) presudio je u korist Camea, platforme koja korisnicima omogućuje primanje personaliziranih video poruka od slavnih osoba te naložio OpenAI-u prestanak korištenja naziva Cameo u svojim proizvodima i značajkama. Dosad su ga koristili u svojoj aplikaciji za generiranje videa Sora 2.



Korisnici su mogli koristiti tu značajku za umetanje digitalnih likova sebe u videozapise generirane umjetnom inteligencijom. Sud je procijenio kako je naziv dovoljno sličan za izazivanje zabune korisnika, odbacivši argument OpenAI-a prema kojem je Cameo samo opisni naziv.



U studenom je sud odobrio privremenu zabranu Cameu i spriječio OpenAI u korištenju te riječi. Nakon toga su ju preimenovali u Characters.



U Cameu presudu smatraju pobjedom ne samo za sebe, već i za integritet tržišta, kao i njihovih korisnika. Najavili su kako će nastaviti snažno braniti svoje intelektualno vlasništvo. U OpenAI-u smatraju kako ne može svatko polagati pravo na isključivo vlasništvo nad riječju cameo.



Ta je tvrtka već upletena u niz sudskih slučajeva povezanih uz kršenje autorskih prava i neovlašteno korištenje intelektualnog vlasništva. Već su bili odbacili brendiranje io za svoje nadolazeće hardverske proizvode. U studenom ih je aplikacija za digitalne knjižnice OverDrive tužila zbog korištenja riječi Sora, a prije toga su bile pristigle tužbe raznih umjetnika, kreativaca i medijskih grupacija.