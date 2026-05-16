Startup dobio 650 milijuna USD za AI koji se sam razvija i popravlja

Cilj je izgraditi istinski rekurzivnu, samousavršavajuću superinteligenciju u velikim razmjerima, s automatskim stvaranjem ideja, implementacijom i validacijom istraživačkih ideja.

Mreža subota, 16. svibnja 2026. u 07:15
📷 Kindel Media (Pexels)
Richard Socher već je neko vrijeme važna figura u području umjetne inteligencije, najpoznatiji po osnivanju ranog startupa za chatbotove You.com i, prije toga, po radu na ImageNetu. Sada se pridružuje trenutnoj generaciji startupa usmjerenih na istraživanje u području umjetne inteligencije s Recursive Superintelligence, startupom sa sjedištem u San Franciscu koji je zaključio investicijsku rundu vrijednu 650 milijuna američkih dolara.

S njim su u novi pothvat ušli istaknuti istraživači umjetne inteligencije, uključujući Petera Norviga i suosnivača Creste Tima Shija. Zajedno rade na stvaranju rekurzivno samopoboljšavajućeg modela umjetne inteligencije, koji može autonomno identificirati vlastite slabosti i redizajnirati se kako bi ih ispravio, bez ljudskog sudjelovanja.

Njihov se pristup razlikuje po tome što koriste otvorenosti kako bi došli do rekurzivnog samousavršavanja, što nitko još nije postigao. Cilj je izgraditi istinski rekurzivnu, samousavršavajuću superinteligenciju u velikim razmjerima, pri čemu bi cijeli proces stvaranja ideja, implementacije i validacije istraživačkih ideja bio automatski.

Socher želi sustav u kojem AI radi na sebi i razvija novu vrstu osjećaja samosvijesti o vlastitim nedostacima. Taj bi sustav trebao biti otvoren, što znači kako može raditi s bilo kojim konceptom, agentom... 

Razvija se prilagođavajući se promjenama u okolišu, ali i stalnim napadima i izazovima druge umjetne inteligencije, koja njegove odgovore i reakcije također koristi za samopoboljšanje. I tako u milijunima iteracija. 

Taj proces nikad neće biti dovršen. Granice vjerojatno postoje, no Socher je uvjeren kako smo još jako daleko od njih. U svom istraživanju vidi temelj za razvoj održive tvrtke, s proizvodima koje će ljudi koristiti i koji pozitivno utječu na čovječanstvo.

