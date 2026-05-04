Skoro 20 % tvrtki u EU koristi AI: rast je ubrzan, ali neravnomjeran

Primjena umjetne inteligencije (AI) u europskom gospodarstvu više nije eksperiment nego konkretan poslovni alat

Mreža ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 17:08

Prema najnovijim podacima Eurostata, u 2025. godini AI tehnologije koristilo je 19,95 % poduzeća u Europskoj uniji, što je značajan skok u odnosu na 13 % godinu ranije. Rast je očit, ali i dalje neravnomjerno raspoređen po sektorima, veličini tvrtki i državama članicama.

Umjetna inteligencija obuhvaća niz tehnologija koje omogućuju sustavima učenje, analizu i donošenje odluka s određenom razinom autonomije. Među njima su rudarenje teksta, računalni vid, prepoznavanje govora, generiranje prirodnog jezika, sinteza govora te različiti oblici strojnog i dubokog učenja, a primjenjuju se u rasponu od softverskih rješenja poput virtualnih asistenata do fizičkih sustava kao što su autonomni roboti i vozila.

U 2025. godini, 17 % malih poduzeća, 30,36 % srednjih poduzeća i 55,03 % velikih poduzeća koristilo je umjetnu inteligenciju
Najveća koncentracija korištenja umjetne inteligencije očekivano je u sektoru informacija i komunikacija, gdje 62,52 % poduzeća koristi AI, dok stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti bilježe udio od 40,43 %. U svim ostalim sektorima udio je znatno niži i ne prelazi 25 %, pri čemu se kreće od 24,82 % u djelatnostima nekretnina do svega 10,79 % u građevinarstvu. U informacijskom i komunikacijskom sektoru najčešće se koriste tehnologije generiranja prirodnog jezika i sinteze govora te rudarenje teksta, dok u stručnim djelatnostima dominira upravo rudarenje teksta.

Kao i kod cloud computinga, veličina poduzeća ima značajan utjecaj na razinu primjene, pa umjetnu inteligenciju koristi 55 % velikih poduzeća u odnosu na 19 % malih i srednjih. Na razini Europske unije najraširenija primjena AI-ja odnosi se na analizu pisanog jezika, dok slijede generiranje multimedijskog sadržaja i generiranje teksta ili govora, dok su naprednije primjene poput autonomnih sustava i dalje rijetke.

U usporedbi s 2024. godinom, korištenje AI tehnologija povećalo se za 6,47 postotnih bodova
Kada je riječ o poslovnim funkcijama, poduzeća umjetnu inteligenciju najčešće koriste za marketing i prodaju te za organizaciju poslovnih procesa i upravljanje, dok je logistika među najmanje zastupljenim područjima primjene. Razlike između velikih i malih poduzeća posebno su izražene u područjima poput IT sigurnosti, administrativnih procesa i proizvodnje, gdje velika poduzeća znatno prednjače.

Razlike su vidljive i među državama članicama, pa najveće udjele bilježe Danska, Finska, Švedska i Belgija, dok su na začelju Rumunjska, Poljska te Bugarska, Grčka i Cipar. Istodobno, umjetna inteligencija sve više ulazi i u svakodnevni život građana, pri čemu je u 2025. godini 35 % korisnika interneta u EU koristilo generativne AI alate, najčešće u privatne svrhe, ali i za posao i obrazovanje. Uočljive su i generacijske razlike jer AI koristi većina mladih, dok je udio među starijim dobnim skupinama znatno manji.

Ppoduzeća iz ICT djelatnosti najčešće su koristila AI tehnologije
Podaci jasno pokazuju da umjetna inteligencija postaje standard u poslovanju i svakodnevnom životu, no istodobno otkrivaju i rastući jaz između sektora, veličina poduzeća i država, što bi u budućnosti moglo dodatno utjecati na razlike u produktivnosti i konkurentnosti unutar Europske unije.

