SAD i kineske tvrtke obučavaju gotovo sve najkorištenije AI modele na svijetu

Deseci tvrtki diljem svijeta razvijaju velike modele umjetne inteligencije, no teško je steći jasan uvid u podrijetlo onih koji se najčešće koriste

OpenRouter je velika platforma koja korisnicima omogućuje interakciju s AI modelima i razvoj softvera putem jedinstvenog sučelja. Na njoj su dostupni modeli vodećih tvrtki poput Googlea, OpenAI-ja, Anthropica, Mete, DeepSeeka i Alibabe, ali i brojnih drugih razvijatelja.

Prema analizi podataka platforme OpenRouter o 50 najkorištenijih modela na dnevnoj razini od siječnja 2025. godine, tvrtke sa sjedištem u SAD-u i dalje imaju najveći udio među 50 najpopularnijih modela. Međutim, njihov udio postupno opada, dok kineske tvrtke bilježe snažan rast. Broj njihovih modela među 50 najkorištenijih porastao je s pet početkom 2025. na čak 20 u svibnju 2026. godine.

Vrlo mali broj modela među 50 najkorištenijih dolazi od tvrtki izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Kanadu su početkom 2025. predstavljali Cohereovi modeli Command R, dok Francusku i dalje predstavlja Mistral AI-jev model NeMo.

Tehnologija koju iz godine u godinu koristi sve veći broj ljudi zasad je gotovo u potpunosti rezultat razvoja tvrtki iz samo dviju zemalja.