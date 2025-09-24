SAD dominiraju računalnom snagom za AI

Umjetna inteligencija u 2025. mjeri se sirovom računalnom snagom i potražnjom za energijom

Najnovije brojke pokazuju da snaga nije ravnomjerno raspoređena. Neke nacije drže većinu procesorskih jedinica, dok druge zaostaju sa skromnim ukupnim brojkama unatoč velikim ulaganjima.

Sjedinjene Američke Države na vrhu

Prema studiji TRGDataCenters, Sjedinjene Američke Države imaju uvelike najveći udio. Upravljaju s oko 39,6 milijuna ekvivalenata H100 i posjeduju više od 5,7 milijuna čipova. Samo to čini gotovo polovicu globalnog računalstva. Energetska podrška je također opsežna, s gotovo 20.000 megavata dostupnih za napajanje svojih sustava.

Zemlje Perzijskog zaljeva grade razmjere

Ujedinjeni Arapski Emirati drže drugo mjesto s više od 23 milijuna ekvivalenata, uz podršku oko 188.000 čipova. Saudijska Arabija je treća s više od 7 milijuna ekvivalenata i otprilike 54.000 čipova. Obje države prihode od nafte pretvaraju u digitalnu snagu.

Azijske pozicije

Južna Koreja je četvrta s oko 5,1 milijun ekvivalenata i nešto više od 20.000 čipova. Indija, unatoč gotovo pola milijuna čipova, bilježi samo 1,2 milijuna ekvivalenata, što je svrstava na šesto mjesto. Kina posjeduje više od 628.000 čipova, što je druga najveća zaliha nakon Sjedinjenih Američkih Država, no njezina računalna snaga iznosi samo 400.000 ekvivalenata. Ta neusklađenost odražava ovisnost o starijim procesorima.

Položaj Europe

Francuska, s gotovo milijun čipova, prijavljuje 2,4 milijuna ekvivalenata i zauzima peto mjesto. Njemačka, iako industrijski jaka, ima samo 51 000 ekvivalenata i oko 32 000 čipova. Ujedinjeno Kraljevstvo pokazuje 120 000 ekvivalenata s 52 000 čipova, dok Finska bilježi 72 000 ekvivalenata i 82 000 čipova.

Globalne ukupne količine i energetske potrebe

U prvih deset zemalja, računalni kapacitet iznosi do 79 milijuna ekvivalenata, ili oko 79 eksaflopsa. To je sedamdeset puta veći kapacitet od najbržeg poznatog javnog superračunala. Za rad ovih sustava pri maksimalnom opterećenju bilo bi potrebno oko 55 gigavata električne energije, što je jednako ljetnom vrhuncu Kalifornije ili kombiniranoj potrošnji Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Širi kontekst

Potrošnja na infrastrukturu umjetne inteligencije ove je godine dosegla oko 200 milijardi dolara. Neke vlade teže stvaranju zaliha čipova, druge se usredotočuju na obuku radne snage ili politike za poticanje usvajanja. Brojke sugeriraju da računalstvo postaje ključna mjera utjecaja, oblikujući način na koji se nacije pripremaju za sljedeću fazu ekonomske konkurencije.