SAD dominiraju računalnom snagom za AI

Umjetna inteligencija u 2025. mjeri se sirovom računalnom snagom i potražnjom za energijom

Mreža srijeda, 24. rujna 2025. u 06:15

Najnovije brojke pokazuju da snaga nije ravnomjerno raspoređena. Neke nacije drže većinu procesorskih jedinica, dok druge zaostaju sa skromnim ukupnim brojkama unatoč velikim ulaganjima.

Sjedinjene Američke Države na vrhu

Prema studiji TRGDataCenters, Sjedinjene Američke Države imaju uvelike najveći udio. Upravljaju s oko 39,6 milijuna ekvivalenata H100 i posjeduju više od 5,7 milijuna čipova. Samo to čini gotovo polovicu globalnog računalstva. Energetska podrška je također opsežna, s gotovo 20.000 megavata dostupnih za napajanje svojih sustava.

Zemlje Perzijskog zaljeva grade razmjere

Ujedinjeni Arapski Emirati drže drugo mjesto s više od 23 milijuna ekvivalenata, uz podršku oko 188.000 čipova. Saudijska Arabija je treća s više od 7 milijuna ekvivalenata i otprilike 54.000 čipova. Obje države prihode od nafte pretvaraju u digitalnu snagu.

Azijske pozicije

Južna Koreja je četvrta s oko 5,1 milijun ekvivalenata i nešto više od 20.000 čipova. Indija, unatoč gotovo pola milijuna čipova, bilježi samo 1,2 milijuna ekvivalenata, što je svrstava na šesto mjesto. Kina posjeduje više od 628.000 čipova, što je druga najveća zaliha nakon Sjedinjenih Američkih Država, no njezina računalna snaga iznosi samo 400.000 ekvivalenata. Ta neusklađenost odražava ovisnost o starijim procesorima.

Položaj Europe

Francuska, s gotovo milijun čipova, prijavljuje 2,4 milijuna ekvivalenata i zauzima peto mjesto. Njemačka, iako industrijski jaka, ima samo 51 000 ekvivalenata i oko 32 000 čipova. Ujedinjeno Kraljevstvo pokazuje 120 000 ekvivalenata s 52 000 čipova, dok Finska bilježi 72 000 ekvivalenata i 82 000 čipova.

Globalne ukupne količine i energetske potrebe

U prvih deset zemalja, računalni kapacitet iznosi do 79 milijuna ekvivalenata, ili oko 79 eksaflopsa. To je sedamdeset puta veći kapacitet od najbržeg poznatog javnog superračunala. Za rad ovih sustava pri maksimalnom opterećenju bilo bi potrebno oko 55 gigavata električne energije, što je jednako ljetnom vrhuncu Kalifornije ili kombiniranoj potrošnji Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Širi kontekst

Potrošnja na infrastrukturu umjetne inteligencije ove je godine dosegla oko 200 milijardi dolara. Neke vlade teže stvaranju zaliha čipova, druge se usredotočuju na obuku radne snage ili politike za poticanje usvajanja. Brojke sugeriraju da računalstvo postaje ključna mjera utjecaja, oblikujući način na koji se nacije pripremaju za sljedeću fazu ekonomske konkurencije. 



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi