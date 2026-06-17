Rast tržišta digitalnog zdravstva najviše potiče umjetna inteligencija

Predviđa se da će globalno tržište digitalnog zdravstva između 2024. i 2032. godine porasti s 204,47 milijardi američkih dolara na 850,3 milijardi dolara, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 19,5 %

Otprilike 42 % svih ulaganja u digitalno zdravstvo usmjereno je na tvrtke koje razvijaju rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji.

Sjeverna Amerika dominira tržištem digitalnog zdravstva s udjelom od 37,5 %.

Prema najnovijem izvješću tvrtke Fortune Business Insights, tržište digitalnog zdravstva moglo bi dosegnuti čak 1,5 bilijuna dolara do 2032. godine.

Umjetna inteligencija postala je ključni pokretač razvoja sektora, a njezina se primjena širi daleko izvan dijagnostike. Generativna umjetna inteligencija sve se više integrira u softverska rješenja za automatizaciju administrativnih zadataka, sažimanje kliničkih bilješki i unaprjeđenje kliničkih radnih procesa.

Uz umjetnu inteligenciju, među najbrže rastućim segmentima nalaze se daljinsko praćenje pacijenata (RPM), digitalna terapija (DTx), nosiva zdravstvena tehnologija, telezdravstvo i virtualna skrb te interoperabilnost zdravstvenih sustava.

Uređaji poput pametnih satova i sustava za kontinuirano praćenje glukoze odavno su nadrasli ulogu alata za praćenje tjelesne aktivnosti te danas pružaju klinički relevantne podatke izravno zdravstvenim djelatnicima.

Američko tržište nosive zdravstvene tehnologije u 2024. godini dosegnulo je vrijednost od 23,07 milijardi dolara, a čak 80 % Amerikanaca posjedovalo je barem jedan zdravstveni ili medicinski uređaj.

Kada je riječ o telezdravstvu i virtualnoj skrbi, korištenje usluga koje su doživjele snažan rast tijekom pandemije nastavilo se povećavati i nakon njezina završetka, osobito među mlađim korisnicima.

U 2023. godini 55 % Amerikanaca izjavilo je da koristi usluge telezdravstva, u usporedbi s 10 % u 2019. godini.

Predviđa se da će virtualni pregledi do 2026. godine činiti između 25 i 30 % svih medicinskih pregleda u SAD-u.

Prema istraživanju tvrtke Grand View Research, Sjeverna Amerika drži najveći udio na globalnom tržištu digitalnog zdravstva, s 37,5 % tržišta u 2024. godini.