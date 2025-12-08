OpenAI uložio u svog velikog investitora, tu je i brat Trumpovog zeta

Matična tvrtka Thrive Holdingsa, Thrive Capital, uložila je milijarde u OpenAI kroz više rundi i bila je jedna od tri vodeće tvrtke u rundi financiranja vrijednoj 40 milijardi USD.

OpenAI je preuzeo vlasnički udio u Thrive Holdingsu, ogranku tvrtke Thrive Capital, tvrtke koja je i sama među većim ulagačima u proizvođača ChatGPT-ja. Financijski uvjeti dogovora nisu otkriveni.

Za pretpostaviti je kako će OpenAI će implementirati svoje proizvode u Thrive Holdingsovu skupinu računovodstvenih i pružatelja usluga upravljanja, ne bi li pokazao kako može pružiti vrijednost u poslovnim tijekovima rada. U lipnju je Thrive Holdings potrošio 100 milijuna američkih dolara kako bi osnovao krovnu grupu koja prodaje IT usluge hield Technology Partners, a koju čine IT tvrtke ClearFuze Networks, Delval Technology Solutions, IronOrbit i OneNet Globali.



OpenAI planira ugraditi vlastite istraživačke, proizvodne i inženjerske timove u te organizacije kako bi pomogao u automatizaciji određenih procesa, počevši od IT usluga i računovodstva. Nadaju se iskoristiti ovu inicijativu za stvaranje modela koji će zatim moći primijeniti na druge industrije.



Matična tvrtka Thrive Holdingsa, Thrive Capital, uložila je milijarde u OpenAI kroz više rundi i bila je jedna od tri vodeće tvrtke (uz Dragoneer i Softbank) u rundi financiranja vrijednoj 40 milijardi USD.

Osnivač i izvršni direktor tvrtki Thrive Holdings i Thrive Capital, Joshua Kushner, rekao je kako planiraju ugraditi OpenAI-jeve granične modele, proizvode i usluge u poslovna područja koja mogu dati bolje rezultate s ovim napretkom. Riječ je o bratu Jareda Kushnera, američkog savjetnika za vanjsku politiku čija je supruga kći predsjednika Donalda Trumpa, Ivanka.