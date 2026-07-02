Ograničen pristup Googleovom Geminiju za Meta Platforms

Google je tvrtci Meta Platforms ograničio mogućnosti korištenja modela umjetne inteligencije Gemini nakon što je zatražila više računalnih kapaciteta nego što je Google mogao pružiti. Nekad tijekom ožujka Google je Meti rekao kako ne može ispuniti puni kapacitet Geminija koji je Meta nastojala kupiti. Zbog toga je došlo do poremećaja u izvedbi i odgode pojedinih Metinih internih AI projekata.



Nekoliko drugih Googleovih klijenata također je pogođeno, iako u manjoj mjeri. Meta se istaknula zbog iznimno velike potražnje za Googleovim modelima. Ograničenje je potaknulo Metu na upozorenja zaposlenima kako trebaju biti učinkovitiji s AI tokenima,.



Prihod Google Clouda porastao je na 20 milijardi američkih dolara u prvom tromjesečju koje je završilo u ožujku. Ipak, glavni izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai upozorio je kako ograničenja računalne snage sprječavaju još veći rast.