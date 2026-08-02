Njemački sud: Suno mora platiti za glazbu koju je uzeo s YouTubea

Njemački ​sud presudio je kako je tvrtka Suno prekršila ​autorska prava i mora otkriti nezakonite prihode. Regionalni ​sud sa sjedištem u Münchenu utvrdio je kako Suno nije imao pravo obrađivati ​​pjesme umjetnika ​koje zastupa njemačka državna agencija za licenciranje Gema.



Prema presudi, na koju je moguće uložiti žalbu pred višim sudom, Suno će morati platiti odštetu koja tek treba biti određena.

"Ovo je presuda od globalnog značaja", rekao je izvršni direktor Geme Tobias Holzmueller. Suno se ne slaže s presudom. Procijenit će sve dostupne opcije, uključujući žalbu.



Gema je podigla tužbu zbog načina na kojeg je Suno koristio besplatnu glazbu na YouTubeu. Obuhvaćeni su brojni izvođači, među kojima je i Alphaville, bend koji stoji iza hitova iz 1980-ih "Forever Young" i "Big in Japan".



Predstavnik njemačke vlade za kulturu Wolfram ⁠Weimer nazvao je presudu važnim signalom za potporu prava kreatora u digitalnoj glazbenoj industriji. "Potreban nam je regulatorni okvir koji jača inovativnost i kreativnost", naglasio je.



Suno, sa sjedištem u Massachusettsu (SAD), procijenjen na 5,4 milijarde američkih dolara u rundi financiranja u lipnju. Omogućuje korisnicima generiranje pjesama putem upita.



U raznim sudskim postupcima više je tvrtki dosad optuženo zbog toga što nisu isplatile kompenzaciju ​skladateljima. Više od 1800 umjetnika podupire kolektivne tužbe protiv Sunoa i Udija.