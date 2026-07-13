Možemo očekivati još više sigurnosnih nadogradnji za Windows

Microsoft je upozorio korisnike kako bi trebali očekivati više sigurnosnih zakrpa u doglednoj budućnosti. Krivac? Umjetna inteligencija, naravno.



U toj tvrtci mijenjaju svoje interne procese kako bi uočili softverske propuste pomoću umjetne inteligencije. Zbog toga očekuju kako će broj sigurnosnih nadogradnji biti povećan.



Izvršni potpredsjednik odjela Windows + Devices Pavan Davuluri podsjetio je kako Microsoft nudi brojne za automatizaciju sigurnosnih nadogradnji. Uz njihovu pomoć korisnici će moći nositi se s povećanim brojem nadogradnji, uvjeren je.



Također je objasnio kako Microsoft koristi alat Multi-model Agentic Scanning Harness (MDASH), koji "koristi više modela, uključujući vodeće modele otkrivanja sigurnosnih propusta umjetnom inteligencijom trećih strana".



Kako bi pokrenuo MDASH na razini Windowsa, Microsoft je postavio namjensku cloud infrastrukturu za skeniranje i dokazivanje.

"Tako se skenira kritične binarne datoteke i provjerava kandidate koristeći višemodelnu debatu u više obitelji modela. Potvrđeni kandidati zatim teku u zaseban cjevovod dokazivanja specifičan za Windows, koji pomaže u uklanjanju preostalih lažno pozitivnih rezultata, pa samo nalazi s najvećom pouzdanošću stižu do inženjerskog tima", istaknuo je Davuluri. Taj proces "obrađuje veći broj potencijalnih sigurnosnih propusta i skraćuje prozor za pregled novih, smanjujući prozor za napad za napade nultog dana.



Oracle je nedavno najavio kako će pomoću umjetne inteligencije mjesečno dodavati kritične zakrpe svojoj trenutno tromjesečnoj usluzi sigurnosnih ažuriranja.

