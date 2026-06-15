Mistral AI koristi Digital Realty za proširenje svojih AI usluga

Digital Realty je najavio strateško partnerstvo s tvrtkom Mistral AI radi proširenja naprednih računalnih kapaciteta i podrške lokaliziranim implementacijama umjetne inteligencije

Digital Realty je najveći globalni pružatelj rješenja za podatkovne centre, kolokaciju i međusobno povezivanje neovisno o pružateljima cloud usluga i telekomunikacijskim operatorima.

Ovo proširenje infrastrukture omogućit će Mistralu AI skaliranje usluga umjetne inteligencije te pružanje lokaliziranog i sigurnog pristupa naprednim AI rješenjima.

Implementacija bi mogla pomoći u zadovoljavanju rastuće potražnje poduzeća za aplikacijama temeljenima na umjetnoj inteligenciji, istodobno pridonoseći razvoju skalabilne infrastrukture za AI računalstvo u Europi. Odabirom kampusa Paris South tvrtke Digital Realty, jednog od najvećih digitalnih središta u Europi, Mistral AI dobiva pristup modularnom okruženju podatkovnog centra optimiziranom za umjetnu inteligenciju. Ono je osmišljeno za podršku radnim opterećenjima umjetne inteligencije sljedeće generacije, uključujući računalstvo visoke gustoće i napredne tehnologije hlađenja.

Osim računalnih kapaciteta, partnerstvo omogućuje Mistralu AI korištenje prednosti visoko povezane platforme Digital Realtyja, koja u jedinstvenom ekosustavu okuplja tisuće poduzeća, pružatelja digitalnih usluga i tehnoloških partnera. Takva povezanost omogućuje poduzećima pristup AI uslugama s niskom latencijom, visokim performansama i sigurnom povezivošću te ubrzava usvajanje inovacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u svim industrijama.

Za poslovne korisnike očekuje se da će implementacija osigurati visokoučinkovitu povezivost s niskom latencijom prema uslugama Mistrala AI, čime će se olakšati integracija naprednih mogućnosti umjetne inteligencije u poslovne procese. U širem smislu, suradnja naglašava važnost visoko povezane digitalne infrastrukture neovisne o operatorima i pružateljima cloud usluga za razvoj i implementaciju AI tehnologija u velikim razmjerima.