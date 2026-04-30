Microsoft više neće imati ekskluzivan pristup OpenAI-ju
Microsoft više neće imati ekskluzivni pristup OpenAI-jevim modelima umjetne inteligencije i proizvodima. To će startupu omogućiti prodaju njihove tehnologije na konkurentskim platformama u računalnom oblaku, uključujući Amazon i Google.
Prema novom dogovoru o partnerstvu, Microsoft će ostati OpenAI-jev primarni cloud partner i imati licencu za OpenAI-jevo intelektualno vlasništvo do 2032. godine.
Zahvaljujući tome što su rano prepoznali potencijal OpenAI-ja i to podržali nemalim ulaganjem, Microsoft se uspio pozicionirati kao jedan od glavnih igrača u utrci umjetne inteligencije posljednjih godina.