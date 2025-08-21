Ljudi se klade na nogomet, konje i - umjetnu inteligenciju

Između ostalog, novac se dobiva i gubi nizu oklada poput "Najbolja AI na kraju 2025." ili "Hoće li Sam Altman dobiti vlasnički udio u OpenAI-ju ove godine?"

Na Kalshiju, Polymarketu i drugim stranicama gdje se ljudi klade na predviđanja o stvarnim događajima kockari mjesečno ulažu milijune na svoje odabire za vrhunski model umjetne inteligencije.

Utrka u naoružanju umjetne inteligencije odvija se na očigled društvenih mreža, stranica za rangiranje i u nepoznatim kutcima interneta gdje entuzijasti traže tragove. Stalna buka čini temu privlačnom za klađenje, iako nije svaka informacija značajna.

Između ostalog, novac se dobiva i gubi nizu oklada poput "Najbolja AI na kraju 2025.", "Regulacija AI postaje savezni zakon ove godine" i "Hoće li Sam Altman dobiti vlasnički udio u OpenAI-ju ove godine?"

Volumen trgovanja na okladama vezanim uz umjetnu inteligenciju porastao je na oko 20 milijuna američkih dolara tijekom kolovoza. Kalshi bilježi 10 puta veći volumen transakcija vezanih uz AI u usporedbi s početkom godine.

Kladioničari se najviše oslanjaju na X, Discord i LMArenu, ljestvicu gdje ljudi ocjenjuju performanse AI modela u slijepim testovima. Sukobi na društvenim mrežama mogu biti zlato za kockare.



Nakon debija GPT-5, niz objava Elona Muska u kojima se tvrdila superiornost njegovog robota za brbljanje Groka podigao je tržište "Grok to Win" za više od 500 posto u roku od nekoliko sati. Ubrzo je gotovo potpuno palo.

Informacije se također traži u kriptičnim objavama, javnim repozitorijima na GitHubu povezanim s umjetnom inteligencijom, računalnom kodu aplikacija... Neki se klade na velike igrače u industriji, drugi kupuju jeftine oklade za manje poznate ili modele koji će uskoro dobiti nadogradnju. Neki uspoređuju kvote na Kalshiju i Polymarketu kako bi pronašli prilike za arbitražu u kvotama.