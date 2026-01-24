Lenovo neće raditi vlastiti LLM, već će koristiti sve s kojima se dogovori

Najveći svjetski proizvođač osobnih računala planira opremiti svoju široku paletu proizvoda - od osobnih računala do pametnih telefona i nosivih uređaja - umjetnom inteligencijom. Ranije ovog mjeseca predstavio je Kiru, ugrađeni sustav inteligencije na više uređaja koji se integrira s LLM partnerima.



"Mi smo jedina tvrtka osim Applea sa značajnim tržišnim udjelom i na osobnim računalima i na mobitelima te u otvorenim Android i Windows ekosustavima", rekao je financijski direktor Lenova Winston Cheng tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Za razliku od Applea, koji trenutno radi samo s OpenAI-jem i Googleovim Geminijem, Lenovo traži sklapanje poslova s ​​mnogo više programera LLM-ova. Potencijalni partneri uključuju Humain u Saudijskoj Arabiji, Mistral AI u Europi te Alibabu i DeepSeek u Kini. Neće raditi vlastiti LLM.



Što se tiče rasta cijena memorijskih čipova, Cheng je rekao kako će Lenovo prenijeti ta povećanja na kupce. Nedavno objavljena suradnja s Nvidijom usredotočit će se na globalno raspoređivanje mogućnosti i lokalnu proizvodnju, uz moguća lansiranja u Aziji ili na Bliskom istoku.

