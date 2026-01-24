Lenovo neće raditi vlastiti LLM, već će koristiti sve s kojima se dogovori
Lenovo traži partnerstva za svoje uređaje, s više velikih jezičnih modela diljem svijeta. Cilj tvrtke je etablirati se kao globalni igrač u području umjetne inteligencije.
Najveći svjetski proizvođač osobnih računala planira opremiti svoju široku paletu proizvoda - od osobnih računala do pametnih telefona i nosivih uređaja - umjetnom inteligencijom. Ranije ovog mjeseca predstavio je Kiru, ugrađeni sustav inteligencije na više uređaja koji se integrira s LLM partnerima.
"Mi smo jedina tvrtka osim Applea sa značajnim tržišnim udjelom i na osobnim računalima i na mobitelima te u otvorenim Android i Windows ekosustavima", rekao je financijski direktor Lenova Winston Cheng tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Za razliku od Applea, koji trenutno radi samo s OpenAI-jem i Googleovim Geminijem, Lenovo traži sklapanje poslova s mnogo više programera LLM-ova. Potencijalni partneri uključuju Humain u Saudijskoj Arabiji, Mistral AI u Europi te Alibabu i DeepSeek u Kini. Neće raditi vlastiti LLM.
Što se tiče rasta cijena memorijskih čipova, Cheng je rekao kako će Lenovo prenijeti ta povećanja na kupce. Nedavno objavljena suradnja s Nvidijom usredotočit će se na globalno raspoređivanje mogućnosti i lokalnu proizvodnju, uz moguća lansiranja u Aziji ili na Bliskom istoku.