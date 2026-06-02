Korištenje AI modela otvorenog koda po regijama i industrijama

Korištenje AI modela otvorenog koda (open source) znači da su kod i dokumentacija sustava javno dostupni, što omogućuje svima da ih slobodno koriste ili mijenjaju

Mreža utorak, 2. lipnja 2026. u 06:10

U nekim industrijama, upravo taj model potiče rast. Također mijenja način na koji umjetna inteligencija postaje dostupna diljem svijeta.

Prema istraživanju analitičke tvrtke McKinsey na temelju anketiranja 703 sudionika s iskustvom u radu s AI tehnološkim sustavima, uzorkovanih između 9. prosinca 2024. i 24. siječnja 2025 godine, sve više organizacija primjenjuje generativnu umjetnu inteligenciju u poslovnim funkcijama. Istraživanje potvrđuje da se lideri sve više okreću rješenjima otvorenog koda kako bi izgradili svoje tehnološke pakete.

Korištenje modela umjetne inteligencije otvorenog koda u industriji

Industrije koje prednjače u primjeni umjetne inteligencije otvorenog koda su one koje su najbliže visokoučinkovitom računalstvu i inovacijskim ciklusima. Napredne industrije (75%) i sektor TMT-a (70%) pokazuju najznačajniji prihvat jer se uvelike oslanjaju na brzu iteraciju, prilagodljive modele i niže troškovne strukture.

Financijske i profesionalne usluge (62%) također se ističu, što odražava njihovu potrebu za fleksibilnim alatima umjetne inteligencije koji se mogu revidirati, prilagoditi i skalirati za tijekove rada koji zahtijevaju puno analitike.

Niska prihvaćenost modela umjetne inteligencije otvorenog koda u industrijama poput zdravstva i javnog sektora može biti posljedica regulatornih ograničenja.

Iako sporija digitalizacija i viši pragovi rizika također mogu biti faktori.

Ti sektori skloniji su opreznijem usvajanju umjetne inteligencije, oslanjajući se na provjerene vlasničke sustave prije prelaska na alternative otvorenog koda.

Korištenje modela umjetne inteligencije otvorenog koda po regijama

Indija se pojavljuje kao globalna žarišna točka za usvajanje umjetne inteligencije otvorenog koda, s 77% usvajanja, potaknuta snažnom zajednicom programera, ekosustavom osjetljivim na troškove i brzorastućom bazom talenata za umjetnu inteligenciju.

Ujedinjeno Kraljevstvo također pokazuje visoku stopu prihvaćanja, što signalizira snažno eksperimentiranje na tržištima koja ulažu velika sredstva u digitalnu transformaciju.

Organizacije s vlastitim hardverom u velikoj mjeri favoriziraju otvoreni kod. Čak 43% kaže da je otvoreni kod lakše koristiti interno, u usporedbi s 29% za zatvorene sustave.

Korisnici API-ja obrću scenarij, naginjući se vlasničkim alatima (39%) zbog jednostavnosti plug-and-go. Drugim riječima, što tvrtka ima više tehničke snage, to se otvoreni kod više osjeća kao kod kuće.

U međuvremenu, interna publika ne samo da lakše pronalazi otvoreni kod, već ga i preferira, što signalizira dublje strateško usklađivanje. I tu otvoreni kod pobjeđuje.

Zašto tvrtke biraju umjetnu inteligenciju otvorenog koda?
Zašto tvrtke biraju umjetnu inteligenciju otvorenog koda?

Unatoč statistikama i očitom uzbuđenju oko umjetne inteligencije otvorenog koda, samo 13% ispitanika kaže da su njihove organizacije doprinijele projektima otvorenog koda, a čak 50% nije sigurno hoće li ikada to učiniti. To oklijevanje ne proizlazi iz straha od brenda ili interne kulture rizika. Rukovoditelji žele prednosti otvorenog koda, ali nerado sudjeluju vidljivo, radije konzumirajući nego doprinoseći. To je klasični korporativni paradoks.

Otvoreni kod potiče napredak umjetne inteligencije u svim industrijama, ali mnoge tvrtke su spremne surađivati ​​s njim, a ne biti pioniri i u potpunosti ga usvojiti u svojim sustavima. Međutim, to nije usporilo prihvaćanje. Otvoreni kod postaje okosnica strategije umjetne inteligencije.

