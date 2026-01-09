Korisnici se okreću AI-ju zbog brzine i jasnoće, a ne zbog povjerenja

Studija o umjetnoj inteligenciji i ponašanju pri pretraživanju koju je provela tvrtka Eight Oh Two ispitala je kako ljudi koriste alate umjetne inteligencije za pronalaženje informacija na internetu

Mreža petak, 9. siječnja 2026. u 06:15

Istraživanje je obuhvatilo 500 sudionika koji su već bili upoznati s alatima umjetne inteligencije i koristili ih. Podaci su prikupljeni u studenom 2025. godine.

Studija je otkrila da 37% ispitanika obično započinje svoja pretraživanja s pomoću alata umjetne inteligencije poput ChatGPT-a umjesto tradicionalnih tražilica poput Googlea. 62% je reklo da biraju umjetnu inteligenciju jer pruža brze, sažete odgovore, a ne "duge popise web-mjesta". 60% je izjavilo da su odgovori umjetne inteligencije jasniji i korisniji od tradicionalnih rezultata pretraživanja.

Tradicionalne tražilice i dalje su preferirane za određene vrste informacija. 47% ispitanika koristi ih za recenzije proizvoda i cijene, 44% za vijesti i nedavne događaje, 44% za slike i videozapise, a 35% za zdravstvene ili medicinske informacije.

Povjerenje u umjetnu inteligenciju varira. 80% sudionika reklo je da su „vrlo“ ili „donekle“ sigurni da umjetna inteligencija pruža nepristrane informacije. Međutim, 85% je reklo da „uvijek“, „često“ ili „ponekad“ dvaput provjeravaju odgovore umjetne inteligencije koristeći druge izvore.

Istraživanje tvrtke Eight Oh Two također pokazuje koliko potrošači vjeruju različitim izvorima informacija. Alati umjetne inteligencije imaju 21% potpunog povjerenja, tražilice 19%, društvene mreže 16%, web stranice robnih marki/tvrtki 19%, novinske kuće 13%, dok prijatelji i obitelj prednjače s 27% potpunog povjerenja.

U ovoj godini, 63% ispitanika reklo je da očekuje više korištenja umjetne inteligencije, dok 59% vjeruje da će umjetna inteligencija postati njihov glavni način pronalaženja informacija. Istovremeno, 50% ispitanika reklo je da su bolja provjera činjenica i navođenje izvora najvažnija poboljšanja koja žele od alata umjetne inteligencije.

Studija odražava ponašanje ljudi koji već koriste alate umjetne inteligencije i ne predstavlja sve korisnike interneta.



