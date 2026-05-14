Kako praćenje učinkovitosti korištenja AI-ja učiniti besmislenim?

Uprava Amazona pritišće svoje djelatnike kako bi četiri od pet programera koristilo AI na tjednoj bazi. Kako bi dobili uvid događa li se to doista, počeli su pratiti potrošnju AI tokena. Slične inicijative pokrenute su i u tvrtkama Meta Platforms, Microsoft i drugdje. Šef Nvidije Jensen Huang nedavno je rekao kako će biti prilično uznemiren ako softverski inženjeri, istraživači AI-ja i slični radnici ne troše barem ekvivalent pola svoje godišnje plaće na tokene za umjetnu inteligenciju.



Radnici su se dosjetili kako ih zavarati. Koriste takozvani tokenmaxxing kako bi umjetno napuhali svoje metrike korištenja AI-ja.

MeshClaw je jedan od internih sustava tvrtke dizajniran za podršku prihvaćanju AI-ja, omogućujući zaposlenicima stvaranje vlastitih AI agenata za navigaciju softverom, računalnim kodiranjem, e-poštom.... Ali, radnici optimiziraju svoju upotrebu kako bi maksimizirali broj tokena, a ne korisne rezultate, što u konačnici povećava Amazonove računalne troškove bez ostvarivanja pravog povrata ulaganja.



Nedavna studija tvrtke za inženjersku analitiku Jellyfish otkriva kako su, iako su najveći korisnici umjetne inteligencije potrošili oko 10 puta više tokena od prosjeka, postigli samo dva puta veće povećanje produktivnosti.

