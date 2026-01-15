Globalno usvajanje AI 16,3% u 2025. godini, veći jaz sjevera i juga

Microsoftov institut za ekonomiju umjetne inteligencije objavio je Izvješće o širenju umjetne inteligencije za 2025. godinu, prateći korištenje generativnih alata umjetne inteligencije diljem svijeta

Mreža četvrtak, 15. siječnja 2026. u 05:45

Studija mjeri prihvaćanje umjetne inteligencije kao udio potrošača koji su koristili generativni proizvod umjetne inteligencije tijekom izvještajnog razdoblja. Metrika istraživanja temelji se na agregiranim i anonimiziranim Microsoftovim telemetrijskim podacima, prilagođenim razlikama u udjelu operativnih sustava i uređaja na tržištu, penetraciji interneta i broju stanovnika zemalja.

1 od 6 osoba koristi GenAI

Prema izvješću, 16,3% svjetske populacije koristilo je generativne alate umjetne inteligencije u drugoj polovici 2025. godine, u odnosu na 15,1% u prvoj polovici, što predstavlja povećanje od 1,2 postotna boda. To znači da otprilike jedna od šest osoba u svijetu sada koristi te tehnologije.

Sjever – jug

Izvješće ističe rastuću razliku između regija. Na globalnom sjeveru, 24,7% radno sposobnog stanovništva koristilo je alate umjetne inteligencije u drugoj polovici 2025. godine, u usporedbi s 14,1% na globalnom jugu. Razlika između dvije regije povećala se s 9,8 postotnih bodova u prvoj polovici 2025. na 10,6 postotnih bodova u drugoj polovici 2025. Prihvaćanje umjetne inteligencije na globalnom sjeveru raslo je gotovo dvostruko brže nego na globalnom jugu tijekom tog razdoblja.

Lideri

Na razini zemalja, Ujedinjeni Arapski Emirati prednjače, sa 64,0% radno sposobnog stanovništva koje koristi umjetnu inteligenciju, u odnosu na 59,4% u prvoj polovici godine. Slijedi Singapur sa 60,9%, a prvih šest zaokružuju Norveška (46,4%), Irska (44,6%), Francuska (44,0%) i Španjolska (41,8%).

Južna Koreja zabilježila je najveći skok na ljestvici, pomaknuvši se s 25. na 18. mjesto u svijetu. Njeno usvajanje poraslo je s 25,9% na 30,7%, što predstavlja najveći nacionalni dobitak u izvještajnom razdoblju. Sjedinjene Američke Države imaju stopu usvajanja od 28,3%, pale su s 23. na 24. mjesto, dok je u drugoj polovici 2025.  Kina dosegla 16,3%, Indija 15,7%, a Japan 19,1%. Na donjem kraju ljestvice, Kambodža je zabilježila najmanje usvajanje od 5,1%.

Sveukupno, nalazi pokazuju da, iako globalno usvajanje umjetne inteligencije raste, koristi su neravnomjerno raspoređene, pri čemu zemlje s visokim prihodima i digitalno napredne regije predvode rast.



