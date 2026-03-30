Globalni kapacitet AI-ja udvostručuje se svakih sedam mjeseci
Ukupni dostupni računalni kapacitet AI čipova kod svih glavnih dizajnera rastao je približno 3,3 puta godišnje od 2022. godine
To omogućuje razvoj modela većih razmjera i njihovo šire prihvaćanje među korisnicima.
NVIDIA-ini AI čipovi trenutačno čine više od 60 % ukupnog računalnog kapaciteta, dok Google i Amazon čine veći dio ostatka.
Ove procjene temelje se na podacima o prihodima, drugim financijskim objavama i izvješćima analitičara. Pokrivenost podataka varira ovisno o proizvođaču: podaci za Nvidiju i Google dostupni su od 2022. godine, dok su za ostale proizvođače dostupni tek od 2024. godine.