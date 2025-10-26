Gemini i drugi chatbotovi dobivaju, ChatGPT gubi tržišni udio

Nedavni podaci o web prometu pokazuju jasnu prilagodbu na tržištu generativne umjetne inteligencije. OpenAI ostaje vodeći, ali njegov udio se smanjuje kako etablirane tehnološke tvrtke šire svoj doseg

Mreža nedjelja, 26. listopada 2025. u 23:00

Similarwebov Global AI Tracker za listopad 2025. pokazuje da se rast prometa širi na više pružatelja usluga kako tržište sazrijeva.

Sazrijevanje tržišta

Tijekom protekle godine, globalni udio ChatGPT-a u prometu pao je s 87,1 posto na 74,1 posto. Kako raste ukupni interes za AI alate, novi korisnici ulaze putem platformi koje podržavaju tvrtke s jakim distribucijskim mrežama. Googleov Gemini porastao je s 6,4 posto na 12,9 posto, što je dobitak povezan s njegovom vidljivošću unutar postojećih Googleovih usluga. Integracija između Searcha, Workspacea i Androida daje Geminiju dosljednu izloženost svakodnevnim korisnicima i potiče uobičajeno prihvaćanje.

Chamath Palihapitiya opisao je takav trend kao dokaz da je „distribucija važna“. Podaci u izvješću Similarweba podupiru to stajalište. Gemini je zabilježio rast od 64 posto u posljednjem dvanaestotjednom razdoblju, dok je Metain promet putem umjetne inteligencije porastao za čak 102 posto nakon ranijih padova. Obje tvrtke imaju koristi od velike, ugrađene publike koja se može pretvoriti u korisnike umjetne inteligencije bez većih marketinških troškova. Tehničke mogućnosti ostaju važne, ali opseg, mreža i pristup postaju jači čimbenici tržišne pozicije.

Perplexity i dalje raste, prelazeći 2,4 posto udjela i pokazujući rast od 66 posto u proteklom tromjesečju. Čini se da fokus na brzim odgovorima u stilu referenci odgovara onome što mnogi korisnici žele: brzo pronalaženje umjesto interakcije u stilu chata. Claude i Grok drže oko 2 posto prometa. Njihov sporiji rast sugerira da svijest i dostupnost igraju veću ulogu od dizajna modela.

Višenamjenski alati

Podaci o kategorijama sa Similarweba pokazuju neravnomjeran zamah u širem ekosustavu. Kategorija općih AI alata, koja uključuje ChatGPT i Gemini, porasla je za 11 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kreativni i nišni alati pokazali su slabije rezultate. Dizajn i generiranje slika pali su za 9 posto, generiranje glasa palo je za 12 posto, a platforme za automatizaciju izgubile su na značaju nakon vrhunaca sredinom godine. Ta promjena ukazuje na to da se korisnici konsolidiraju oko višenamjenskih AI sustava, a ne oko specijaliziranih aplikacija.

Nedostatci DevOpsa

Alati umjetne inteligencije usmjereni na razvojne programere pokazuju najveće usporavanje. Kategorija DevOpsa i dovršavanja koda pala je za 15 posto u nedavnim podacima. Čini se da su mnogi razvojni programeri testirali te platforme, ali ih nisu nastavili koristiti kada su projekti zahtijevali složenu integraciju. Interes za kodiranje potpomognuto umjetnom inteligencijom i dalje postoji, ali razine angažmana pokazuju da većina alata i dalje nije dovoljna za rad na produkcijskoj razini.

Dizajnerske platforme

Izvan osnovnog tržišta modela, kretanje varira ovisno o sektoru. Dizajnerske platforme poput Canve i Figme i dalje dobro posluju. Promet na Canvi porastao je za 26 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok Figma drži stabilan rast od blizu 8 posto. Obje imaju koristi od postupnog usvajanja ugrađenih značajki umjetne inteligencije. Nasuprot tome, sektori digitalnog freelancinga , pretraživanja i obrazovne tehnologije pokazuju stagnaciju ili pad aktivnosti. Na ova područja utječu dulji ciklusi proizvoda i navike korisnika koje se sporije razvijaju.

Trendovi

Šira poruka iz listopadskog skupa podataka Similarweba jest da je tržište umjetne inteligencije ušlo u fazu preraspodjele. OpenAI i dalje postavlja standarde za modele opće namjene, ali druge tvrtke privlače pozornost putem postojećih ekosustava. Googleova strategija integracije daje stabilne rezultate, dok oporavak Mete ukazuje na obnovljeni angažman na svim njezinim platformama. Igrači u nastajanju poput Perplexityja grade manje, ali konzistentne baze korisnika koji se vraćaju.

Sljedeća faza konkurencije vjerojatno će se usredotočiti na doseg i pouzdanost, a ne na novost. Za OpenAI, održavanje vodećeg položaja ovisit će o širenju distribucije uz održavanje stabilne kvalitete proizvoda. Za postojeće tvrtke, kontinuirani rast ovisi o poboljšanju performansi modela unutar poznatih usluga. Novi podaci odražavaju tržište koje se širi, ali i normalizira, gdje distribucija i pristup korisnika počinju definirati dugoročnu prednost.

