Gdje u Europi ljudi najviše koriste umjetnu inteligenciju?

Europljani prihvaćaju umjetnu inteligenciju (artificial intelligence, AI) - ali neke zemlje su više zainteresirane od drugih, pokazuje istraživanje Microsofta

Od pokretanja OpenAI-jevog ChatGPT-a u studenom 2022. godine, više od 1,2 milijarde ljudi diljem svijeta koristilo je AI alate.

Umjetna inteligencija je nakon tiskarskog stroja, parnog stroja, električne energije sljedeća velika tehnologija opće namjene - i najbrže se šireća tehnologija u ljudskoj povijesti. U manje od tri godine, više od 1,2 milijarde ljudi koristilo je alate umjetne inteligencije, što je stopa prihvaćanja brža od interneta, osobnog računala ili čak pametnog telefona.

Ipak, slično drugim tehnologijama opće namjene prije, njezine se koristi ne šire ravnomjerno. Upotreba umjetne inteligencije na globalnom sjeveru otprilike je dvostruko veća nego na globalnom jugu.

Umjetna inteligencija ima brže usvajanja od ranijih tehnologija, uključujući internet, osobno računalo i pametni telefon.

Izvješće pokazuje da je Europska unija (EU) sada predvodnica prihvaćanja umjetne inteligencije, posebno njezine najbogatije zemlje. Irska prednjači u EU s 41,7 posto ljudi koji redovito koriste umjetnu inteligenciju u svakodnevnom životu ili na poslu.

Sljedeće su Francuska (40,9 posto) i Španjolska (39,7 posto).

Na drugom kraju spektra bile su Rumunjska (15,3 posto) i Grčka (17,7 posto), gdje ljudi u EU najmanje vjerojatno koriste umjetnu inteligenciju u svakodnevnom životu ili na poslu.

Gledajući izvan EU, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo također su ljubitelji umjetne inteligencije: 45,3 posto Norvežana i 36,4 posto Britanaca redovito koristi umjetnu inteligenciju.

Microsoft navodi da je globalno prihvaćanje umjetne inteligencije usko povezano s gospodarstvom zemlje. Na globalnom sjeveru prihvaćanje je oko 23 posto, u usporedbi s 13 posto na globalnom jugu.

Usvajanje umjetne inteligencije također je brže u zemljama s jakom elektroenergetskom, povezivom i računalnom infrastrukturom. Međutim, gotovo četiri milijarde ljudi diljem svijeta žive u regijama gdje ti čimbenici i dalje predstavljaju izazov.

„Podjela se ne može pripisati samo pristupu alatima umjetne inteligencije; ona odražava šire razlike u infrastrukturi, obrazovanju i jeziku“, navodi se u izvješću.

Kao tehnologija opće namjene, umjetna inteligencija se zasniva na razvijenosti triju ranijih tehnologija - električne energije, povezivosti i računarstva. Njeno usvajanje je najbrže tamo gdje ti temelji postoje, a najsporije tamo gdje ne postoje. Gotovo četiri milijarde ljudi - polovica svijeta - još uvijek nemaju osnove potrebne za korištenje umjetne inteligencije.

podatkovni centri su jedna od ključnih infrastruktura za umjetnu inteligenciju

Prihvaćanje umjetne inteligencije na globalnom sjeveru otprilike je dvostruko veće nego na globalnom jugu, s tim da se jaz naglo povećava u zemljama gdje BDP po glavi stanovnika pada ispod 20.000 američkih dolara (USD). U nekim zemljama globalnog sjevera više od polovice radno sposobnog stanovništva koristi umjetnu inteligenciju, dok u dijelovima podsaharske Afrike i Azije neke od najmanje razvijenih zemalja imaju stope prihvaćanja ispod 10%.

U nekim zemljama poput UAE ili Singapura više od polovice radno sposobnog stanovništva koristi umjetnu inteligenciju. U drugim regijama, posebno u subsaharskoj Africi i dijelovima Azije, prihvaćanje u mnogim zemljama ostaje ispod 10%.[5] Razlika se ne može pripisati samo pristupu alatima umjetne inteligencije; ona odražava šire razlike u infrastrukturi, obrazovanju i jeziku.

UAE (59,4%) i Singapur (58,6%) prednjače u korištenju umjetne inteligencije među radno sposobnim odraslim osobama, što odražava njihova dugoročna ulaganja u digitalnu povezivost i vještine.