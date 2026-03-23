Gdje se Claude AI najviše koristi: Izrael na vrhu, Hrvatska na 39. mjestu

Novi podaci tvrtke Anthropic pokazuju u kojim je zemljama njihov chatbot Claude AI najrašireniji. Analiza obuhvaća 116 država, a temelji se na podacima prikupljenima između 13. i 20. studenoga 2025

Prema indeksu korištenja, na vrhu se nalazi Izrael, dok su Sjedinjene Američke Države vodeće među zemljama koje imaju najmanje 10.000 korisnika Claudea.

Hrvatska se nalazi na 39. mjestu s indeksom 1,31x.

Izrael daleko ispred ostalih

Izrael ima najviši indeks korištenja Anthropicove umjetne inteligencije – čak 4,9x. Time se uvjerljivo izdvaja ispred ostalih država.

Na drugom mjestu nalazi se Singapur s indeksom 4,19. Ovaj grad-država redovito se visoko plasira i na Global Innovation Index, ljestvici koja rangira zemlje prema razini istraživanja i inovacija.

Indeks pritom mjeri korištenje umjetne inteligencije u odnosu na veličinu radne snage. Zbog toga se manja, tehnološki razvijena gospodarstva često nalaze visoko na ljestvici, iako imaju manji apsolutni broj korisnika.

SAD vode po broju korisnika

Kada se promatraju zemlje s najmanje 10.000 korisnika, Sjedinjene Američke Države imaju najveći indeks – 3,69x.

Brazil je među zemljama s velikim brojem korisnika Claudea, ali njegov indeks iznosi samo 0,7x zbog vrlo velike radne snage.

U Aziji se posebno ističe Južna Koreja s indeksom 3,12. Visoko su rangirane i Australija, Kanada te Novi Zeland, s indeksima 3,27x, 3,15x i 3,11x.

Većina država s vrha ljestvice nalazi se u Sjevernoj Americi, Europi, Oceaniji i dijelovima istočne Azije.

Malta i Gruzija među prvih 20

Među dvadeset najbolje rangiranih zemalja nalaze se i Malta te Gruzija, s indeksima 2,8x i 2,17x.

Malta se posljednjih godina profilirala kao europsko startup središte, dok u Gruziji institucije sve više potiču primjenu umjetne inteligencije.

Na samom dnu ljestvice nalaze se Tanzanija i Angola, s indeksima 0,03x i 0,05x.

Razlike između bogatih i siromašnijih zemalja

Podaci pokazuju i razlike u načinu korištenja umjetne inteligencije.

U zemljama s nižim prihodima Claude se najčešće koristi za pomoć pri učenju i programiranju. U bogatijim državama njegova je primjena šira i češće je povezana s profesionalnim zadacima.

Sličan obrazac vidi se i u dobnoj strukturi korisnika: u siromašnijim zemljama Claude češće koriste studenti nego poslovni korisnici.