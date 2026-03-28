Eto zaokreta: GitHub će koristiti podatke o interakciji za obuku AI-a

GitHub sljedeći mjesec planira početi koristiti podatke o interakciji s korisnicima za obuku svojih modela umjetne inteligencije. Revidirana pravila primjenjuju se na kupce pretplata Copilot Free, Pro i Pro+ od 24. travnja. Korisnici Copilot Business i Copilot Enterprise izuzeti su zahvaljujući uvjetima svojih ugovora. Učenici i nastavnici koji pristupaju Copilotu također će biti pošteđeni.



Oni na koje se to odnosi imaju mogućnost isključiti se u skladu s "utvrđenom industrijskom praksom", što znači kako će vjerojatno trebati otvoriti /settings/copilot/features i isključiti opciju Allow GitHub to use my data for AI model training pod Privacy. Ako se ne odluče na to, pomoći će GitHubovim modelima u boljem razumijevanju tijeka rada, isporučivnju točnijih i sigurnijih prijedloga uzorka koda i poboljšati sposobnost otkrivanja grešaka, poručili su iz GitHuba.



U odjeljku sa često postavljanim pitanjima napomenuli su kako Anthropic, JetBrains i Microsoft (u čijem su vlasništvu) imaju slična pravila o korištenju podataka. Do promjene je došlo jer su shvatili kako podaci o interakciji čine modele AI-a poduzeća boljim.



Podaci koje GitHub želi uključuju:

izlaze modela koji su prihvaćeni ili modificirani

unose modela uključujući prikazane isječke koda

kontekst koda koji okružuje vašu poziciju kursora

komentari i dokumentacija koju ste napisali

nazive datoteka i repo strukturu

interakcije sa značajkama Copilot (npr. chatovi)

povratne informacije (npr. ocjene palac gore/dolje).

Promjena pravila donekle mijenja značenje GitHub privatnih repozitorija, koji su pojmovno "dostupni samo vama, osobama s kojima izričito dijelite pristup, a za organizacijska spremišta, određenim članovima organizacije". Čini se, naime, kako GitHubova definicija privatnog ne znači kako će ono na čemu radite ostati privatno ako ste odlučili dozvoliti korištenje podataka za obuku AI.

