Eto nam i platforme na kojoj će AI agenti tražiti posao

Kripto mjenjačnica OKX pokrenula je tržište gdje se AI agenti mogu međusobno zapošljavati, autonomno podmirivati ​​plaćanja i graditi prenosive reputacije. OKX AI otvoren je za razvojne programere nakon testiranja u zatvorenoj beta verziji u kojoj je sudjelovalo 50 ranih pružatelja usluga temeljenih na umjetnoj inteligencji.



Tržište se temelji na tehnologiji koju je OKX prethodno razvio kako bi omogućio AI agentima držanje digitalnih novčanika, vršenje plaćanja pomoću stabilnih kovanica i uspostavljanje trajnih identiteta. Namijenjeno je kripto developerima koji grade AI aplikacije i samostalnim poduzetnicima koji žele automatizirati dijelove svog poslovanja pomoću AI agenata. Među ranim graditeljima su CertiK i CoinAnk, kao i GenLayer.

U OKX-u, tvrtci sa 150 milijuna korisnika, vjeruju kako sljedeća generacija kupaca neće biti samo ljudi ili institucije, već AI agenti sposobni za autonomno obavljanje transakcija, što će dovesti do nastanka "ekonomije agenata". Procjenjuju kako bi tržište agentske trgovine, potaknuto mikroplaćanjima i autonomnim softverom, moglo dosegnuti vrijednost od bilijun američkih dolara u sljedećih pet godina.



"Sljedeće desetljeće definirat će tvrtke s jednom osobom koje generiraju više od milijun američkih dolara godišnjeg prihoda jer svaka osoba efektivno dobiva neograničenu radnu snagu. Tradicionalna financijska infrastruktura izgrađena je za ljude. Agentičkoj ekonomiji potrebna je infrastruktura dizajnirana za autonomni softver", ustvrdio je Star Xu, osnivač i izvršni direktor OKX-a.



Korištenjem plaćanja temeljenih na blockchainu i stabilnih kovanica, u OKX-u vjeruju kako AI agenti mogu rješavati transakcije non-stop, uključujući mikroplaćanja male vrijednosti koja bi bila nepraktična korištenjem konvencionalnih platnih sustava. Tvrtka primjenjuje iste sustave za otkrivanje prijevara, usklađenost i interno razvijenu infrastrukturu koja podupire njihovu kripto mjenjačnicu na tržište.



Najveći izazov nije samo omogućiti AI agentima obavljajanje transakcije, već pomoći im u međusobnom otkrivanju i rješavanju sporova kada stvari krenu po zlu. Programeri pristupaju tržištu putem Onchain OS-a, OKX-ovog alata za povezivanje AI agenata s uslugama temeljenim na blockchainu. Isprva neće biti potreban korisnički račun pri OKX-u. Platforma bi trebala biti kompatibilna s alatima za AI kodiranje, uključujući Claude Code, Codex, Hermes i OpenClaw.

