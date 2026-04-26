Članci koje je napisala AI nadmašili su one koje su napisali ljudi

Članci koje je napisala umjetna inteligencija u samo su pet godina prešli put od zanemarivog udjela na webu do većine u analiziranom uzorku

Zaključak je to tvrtke Graphite, koja je proučila 65.000 URL-ova na engleskom jeziku iz Common Crawla i pratila kako se udio AI-generiranih članaka mijenjao između siječnja 2020. i svibnja 2025. godine.

U siječnju 2020. godine 97,8 % analiziranog sadržaja napisali su ljudi, dok je samo 2,2 % generirala umjetna inteligencija. Godinu dana nakon pokretanja ChatGPT-a, u studenom 2023., udio sadržaja koji je generirala umjetna inteligencija narastao je na 39 %.

Prema Graphiteu, članci generirani umjetnom inteligencijom nadmašili su one koje su napisali ljudi u studenom 2024., što predstavlja važnu prekretnicu u web izdavaštvu. U svibnju 2025. takvi su članci činili 51,7 % uzorka, blago nadmašujući udio sadržaja koji su napisali ljudi.

Usporavanje nakon brzog rasta

Iako je sadržaj generiran umjetnom inteligencijom brzo rastao, taj se trend u posljednje vrijeme usporio. Graphite je utvrdio da je udio takvih članaka relativno stabilan od svibnja 2024., što upućuje na to da se prvi val naglog usvajanja možda smirio.

Važno je napomenuti da to ne znači kako većina web prometa ide na AI sadržaj. Graphite ističe da su volumen objave i vidljivost među publikom različite kategorije te da su AI-generirani članci, unatoč svojoj učestalosti, manje vidljivi na Googleu i ChatGPT-u nego što bi se moglo očekivati.

Kako su članci klasificirani

Graphite je svaki članak podijelio na segmente od 500 riječi te koristio Surferov detektor umjetne inteligencije za procjenu udjela AI sadržaja. Članak je klasificiran kao AI-generiran ako je više od 50 % njegovog sadržaja označeno kao napisano umjetnom inteligencijom.

Studija se fokusirala isključivo na članke i liste na engleskom jeziku, a ne na sav online sadržaj. Da bi bili uključeni u analizu, URL-ovi su morali sadržavati oznake za članke, imati najmanje 100 riječi te jasno naznačen datum objave između siječnja 2020. i svibnja 2025. godine.