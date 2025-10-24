ChatGPT postaje velika platforma za strožu kontrolu od Europske komisije

AI bot ChatGPT mogao bi se suočiti s najstrožim pravilima EU o platformama prema Zakonu o digitalnim uslugama, budući da je ranije ovog tjedna premašio 120 milijuna mjesečnih korisnika u Europi

ChatGPT, AI chatbot američke tvrtke OpenAI, mogao bi biti podvrgnut najstrožim pravilima EU za platforme nakon što je u utorak izjavio da sada ima više od 120 milijuna korisnika mjesečno u Europi, nagovijestio je u srijedu glasnogovornik Europske komisije (EK).

Prema Zakonu EU o digitalnim uslugama (DSA), čiji je cilj borba protiv širenja ilegalnog sadržaja i proizvoda na internetu, najveće online platforme, takozvani nadzornici sustava (gatekeeper), suočavaju se sa strožim pravilima od manjih zbog svog značajnog društvenog utjecaja, uključujući potencijal širenja štetnog sadržaja i dezinformacija.

Platforme s više od 45 milijuna korisnika mjesečno, poput Amazona, X-a, TikToka te Metinih Facebooka i Instagrama, moraju ispunjavati više obveza izvještavanja o transparentnosti i plaćati veće nadzorne naknade od drugih kako bi EK mogla pomnije pratiti mjere koje poduzimaju za suzbijanje ilegalnog sadržaja.

Platforme moraju svake pola godine ažurirati izvršnu vlast EU o broju korisnika u EU od 27 članica.

EK je 2023. godine odredila prvu skupinu od 19 platformi, uključujući Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Amazon i Zalando. Od tada je odredila još šest platformi, uključujući platforme za e-trgovinu Temu i Shein.

Izvršna vlast EU-a nadgleda 25 najvećih platformi, dok su sve ostale pod nadzorom nacionalnih tijela u državama članicama. Nadzor ovisi o tome gdje se nalazi sjedište tvrtki u EU-u.

EK je pokrenula nekoliko istraga o mogućim kršenjima DSA-a, uključujući one protiv TikToka, Facebooka, Instagrama i AliExpressa. Nijedna od tih istraga još nije završena.