ChatGPT pao sa 76 % na 51 % tržišnog udjela

Prije samo godinu dana ChatGPT bio je praktički sinonim za umjetnu inteligenciju. Tri od četiri korisnika generativne umjetne inteligencije koristila su upravo ChatGPT

Gorden Knezović utorak, 21. srpnja 2026. u 14:10

Sredinom 2026. godine njegov su tržišni udio među AI alatima znatno smanjili Googleov Gemini i Anthropicov Claude.

Prema podacima Similarweba, ChatGPT je prije 12 mjeseci imao uvjerljivu prednost pred ostalim velikim jezičnim modelima (LLM). Čak 76,4 % ukupnog prometa među generativnim AI alatima odnosilo se na ChatGPT. Zaključno s 30. lipnja ove godine, unatoč snažnom rastu broja korisnika, njegov tržišni udio pao je na 51 %.

AI tržište naraslo na 1,25 milijardi korisnika

Prošla godina donijela je novu eksploziju tržišta generativne umjetne inteligencije. Prije godinu dana ChatGPT je imao oko 500 milijuna korisnika, dok su svi AI chatbotovi zajedno imali približno 650 milijuna korisnika.

Sredinom 2026. ChatGPT ima 641 milijun korisnika, odnosno oko 140 milijuna više nego godinu prije. Istodobno je cijelo tržište naraslo na oko 1,25 milijardi korisnika. To znači da su Gemini, Claude, Grok i drugi AI alati zajedno privukli još veći broj novih korisnika.

Drugim riječima, sve više ljudi koristi umjetnu inteligenciju, ali pritom se više ne oslanjaju samo na jedan AI alat, nego ih kombiniraju ovisno o zadatku.

Tko je najveći dobitnik?

Najveći dobitnik među LLM-ovima u 2026. godini je Googleov Gemini, čiji je tržišni udio porastao s 9 % na 28 %. Takav rast ponajprije se može pripisati činjenici da je Google integrirao generativnu umjetnu inteligenciju u velik broj svojih proizvoda i usluga, pa korisnici Gemini koriste gotovo usputno.

Raste i Claude, koji je dosegnuo 9 % tržišnog udjela. Njegovu popularnost ponajprije potiču profesionalni korisnici, koji ga koriste za programiranje, analizu opsežnih dokumenata i izvršavanje složenih poslovnih zadataka.

Gemini bi mogao dosegnuti i 40 %

Bit će zanimljivo pratiti kako će se tržišni udjeli LLM-ova razvijati u budućnosti. Njihov uspjeh vjerojatno neće ovisiti samo o kvaliteti modela, nego i o cijeni pretplate, prisutnosti oglasa te integraciji s drugim alatima i platformama.

Istodobno, korisnici više nisu vjerni samo jednom AI alatu. Sve je izglednije da će ih većina koristiti nekoliko, ovisno o potrebama i vrsti zadatka.

Posebno zanimljivo moglo bi biti u drugoj polovici godine, kada se očekuje novi iPhone sa Siri u koju će biti integriran Gemini. Google je početkom 2026. godine sklopio strateško partnerstvo s Appleom kako bi svoj AI model ugradio u Siri. Ako se ta integracija pokaže uspješnom, Gemini bi mogao ostvariti značajan rast tržišnog udjela zahvaljujući činjenici da će stotine milijuna korisnika imati izravan pristup Googleovu AI modelu bez potrebe za instaliranjem zasebne aplikacije.

Pojedini analitičari procjenjuju da bi, u takvom scenariju, Gemini do kraja godine mogao dosegnuti i oko 40 % tržišnog udjela.

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