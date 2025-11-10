ChatGPT i Copilot predvode utrku korporativne umjetne inteligencije

Generativna umjetna inteligencija službeno je postala mainstream u korporativnom svijetu, ali utrka za dominaciju u poduzećima pokazala se neravnopravnom

Najnovija studija Wharton–GBK Collective 2025 pokazuje da, iako tvrtke koriste AI alate više nego ikad, samo je nekoliko platformi zauzelo ozbiljnu poziciju. ChatGPT i Microsoftov Copilot sada predvode prihvaćanje u poslovanju s velikom razlikom, dok Claude, Perplexity i DeepSeek ostaju daleko iza unatoč svom tehničkom obećanju.

Rutinski posao

Tijekom tri godine praćenja, Wharton Human-AI Research program otkrio je da 82% poslovnih lidera sada koristi generativnu umjetnu inteligenciju barem jednom tjedno, što je deset bodova više nego prošle godine. Gotovo polovica je koristi svaki dan, što je skok od sedamnaest bodova u samo dvanaest mjeseci. Ta skala korištenja pokazuje koliko se brzo umjetna inteligencija prebacila iz pilot faze u rutinski uredski posao. Analiza podataka, sažimanje dokumenata i izrada izvješća postali su najčešći zadaci. Zajedno čine preko 70% svih prijavljenih slučajeva upotrebe, što je jasan znak da su generativni alati sada ugrađeni u svakodnevne tijekove rada, a ne u izolirane eksperimente.

Udjeli korištenja

Alati koje tvrtke odabiru pričaju još jasniju priču. ChatGPT vodi sa 67% poduzeća koja ga koriste, dok Microsoft Copilot slijedi s 58%, uglavnom zahvaljujući bliskoj integraciji s Officeom, Teamsom i Windowsom. Googleov Gemini, iako se poboljšava, zauzima 49%. Daleko niže na listi, Anthropicov Claude zauzima oko 18%, otprilike na istoj razini kao Perplexity i DeepSeek, koji se oba bore s pronalaskom relevantnosti u velikim korporativnim okruženjima.

Integracija Copilota u postojeći Microsoftov softverski ekosustav daje mu prednost koju noviji sudionici još ne mogu dostići. ChatGPT ima koristi od ranog početka i poznatosti brenda, što i dalje ima težinu u odlukama o nabavi. Nasuprot tome, Claudeova privlačnost među programerima i istraživačima nije se prenijela na korporativnu upotrebu. DeepSeek, relativni novopridošlica sa snažnim akreditivima otvorenog koda, najniže je rangiran po ukupnoj vidljivosti, dok Perplexity ostaje popularniji među pojedinačnim korisnicima nego među formalnim poduzećima.

Povrat ulaganja

Osim korištenja, obrasci potrošnje potvrđuju da je umjetna inteligencija postala ključno područje ulaganja. Izvješće pokazuje da gotovo tri četvrtine tvrtki sada prate strukturirane metrike povrata ulaganja, mjereći profitabilnost, protok i produktivnost. Oko 74% već izvještava o pozitivnim povratima, a četiri od pet očekuje mjerljive dobitke u roku od dvije do tri godine. Proračuni odražavaju taj optimizam: 88% rukovoditelja očekuje povećanje potrošnje na umjetnu inteligenciju u sljedećih dvanaest mjeseci, a 62% planira povećanje od deset posto ili više. Tvrtke prve razine s prihodima iznad dvije milijarde dolara dominiraju ukupnom potrošnjom, ali manja i srednja poduzeća izvještavaju o bržem povratu ulaganja zbog jednostavnije integracije.

Područja primjene

Razlike među industrijama ostaju oštre. Tehnologija, telekomunikacije i bankarstvo i dalje predvode primjenu, a svaki od njih koristi više od 90% lidera tjedno, a profesionalne usluge slijede odmah iza njih. Proizvodnja i maloprodaja zaostaju sa 64% i 72%, unatoč širokoj operativnoj upotrebi. Zaostajanje maloprodaje posebno je značajno s obzirom na ovisnost o marketingu, logistici i određivanju cijena, područjima gdje bi umjetna inteligencija lako mogla poboljšati učinkovitost.



Odabir dobavljača

Pomak prema mjerljivoj vrijednosti promijenio je način na koji tvrtke raspoređuju proračune. U prosjeku, 30% potrošnje poduzeća na tehnologiju umjetne inteligencije sada ide na interni istraživačko-razvojni rad, što signalizira da tvrtke prelaze okvire gotovih modela kako bi izgradile prilagođene alate. U međuvremenu, otprilike 70% pretplata na umjetnu inteligenciju plaćaju izravno poslodavci, često putem postojećih ugovora o cloudu s Microsoft Azureom, Google Cloudom ili AWS-om. Besprijekorna integracija postala je glavni faktor za IT lidere pri odabiru dobavljača.

Utjecaj na zaposlenike

Ipak, ljudska strana jednadžbe predstavlja najveće ograničenje. Dok 89% lidera kaže da umjetna inteligencija poboljšava vještine zaposlenika, 43% upozorava da bi pretjerano oslanjanje moglo oslabiti stručnost. Proračuni za formalnu obuku pali su za osam bodova u odnosu na prethodnu godinu, a povjerenje u obuku kao put do tečnosti palo je za četrnaest. Mnoge su organizacije odgovorile imenovanjem glavnih direktora za umjetnu inteligenciju (sada prisutnih u 60% poduzeća) za upravljanje strategijom, upravljanjem i prilagodbom radne snage.

Whartonovi podaci također otkrivaju kulturni jaz. Viši rukovoditelji skloniji su optimizmu, s 56% potpredsjednika i više, koji vjeruju da se njihove organizacije kreću brže od svojih kolega, u usporedbi s 28% menadžera srednje razine koji smatraju da je usvajanje sporije i opreznije. Taj jaz u percepciji je važan jer menadžeri srednje razine često odlučuju gdje će se umjetna inteligencija zapravo primijeniti.

Produktivnost

Nakon tri godine praćenja, izvješće opisuje trenutnu fazu kao fazu „odgovornog ubrzanja“. Era eksperimenta je završila. Poduzeća su naučila što funkcionira, proračuni su vezani uz mjerljive rezultate, a korištenje umjetne inteligencije sada obuhvaća svaku glavnu poslovnu funkciju. ChatGPT i Copilot čvrsto su u središtu ove promjene, profitirajući od opsega i integracije, dok se Claude, Perplexity i DeepSeek suočavaju s teškom istinom da sama inovacija ne jamči usvajanje.

Uzorak odražava ranije valove poslovne tehnologije: rani pristup i prilagodba ekosustavu obično pobjeđuju sirove mogućnosti. Ako 2025. pripada ChatGPT-u i Copilotu, sljedeći test bit će mogu li korporativni graditelji pretvoriti te alate u trajne sustave produktivnosti, a ne samo u praktične asistente.

