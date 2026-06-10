ChatGPT gubi udio u preuzimanjima aplikacija zbog jačanja konkurencije

OpenAI će u drugoj polovici ove godine vrijediti između 750 milijardi i 1 bilijuna američkih dolara te će biti jedna od najvećih kompanija na svijetu

Mreža srijeda, 10. lipnja 2026. u 05:40

Takvu vrijednost može zahvaliti činjenici da je njegov ChatGPT, od lansiranja 2022. godine, postao sinonim za generativnu umjetnu inteligenciju. Kao jedna od prvih AI aplikacija na tržištu, ChatGPT je zabilježio nagli rast prihvaćenosti, a rast preuzimanja u 2024. i 2025. godini iznosio je 190 % u odnosu na prethodnu godinu. Nakon snažnog rasta tijekom te dvije godine, ChatGPT je do kraja 2025. u prosjeku imao više od 900 milijuna globalnih mjesečno aktivnih korisnika (MAU).

Rivali se približavaju

Iako ChatGPT i dalje ostaje lider u industriji umjetne inteligencije, 2026. godina donijela je tvrtki konkurentske izazove jer Claude, Meta AI i Gemini nastavljaju smanjivati njegov tržišni udio. Primjerice, Claude i Meta AI činili su samo 1 % udjela u globalnim preuzimanjima u drugom tromjesečju 2025., no te dvije aplikacije sada čine gotovo četvrtinu globalnih preuzimanja u drugom tromjesečju 2026. (24 %). Meta AI, Claude i Gemini bilježe troznamenkasti rast preuzimanja u drugom tromjesečju 2026., dok ChatGPT u istom razdoblju bilježi pad na godišnjoj razini. Unatoč usporavanju rasta, aplikacija je i dalje imala trostruko veći broj preuzimanja od bilo kojeg konkurenta u kategoriji.

Navika i vjernost

Pionirska uloga ChatGPT-a i dalje mu ide u prilog. Naime, ima najveći stupanj vjernosti među korisnicima, pri čemu 44 % mjesečnih korisnika svakodnevno koristi aplikaciju. ChatGPT također drži vrh ljestvice američkog Apple App Storea među svim aplikacijama, dosegnuvši prvo mjesto na ljestvici besplatnih aplikacija tijekom 115 uzastopnih dana u 2026. godini.

📷 Mreža/AI
Mreža/AI

Rast prihoda

OpenAI-jev ulazak u oglašavanje proširuje njegove mogućnosti ostvarivanja prihoda, budući da su oglasi u ChatGPT-u do kraja svibnja ove godine dosegnuli oko 20 % korisnika aplikacije, što je brz rast u odnosu na približno 1 % korisnika početkom ožujka. ChatGPT nije samo uspješno povećao vidljivost oglasa na platformi, nego je i povećao njihovu gustoću po korisniku u aplikaciji, i to za 60 % u svibnju u odnosu na lansiranje oglasa u veljači ove godine. Više od 1.500 brendova prihvatilo je oglašavanje u ChatGPT-u, pri čemu je od njegova uvođenja plasirano više od 10.000 jedinstvenih oglasa.

Taj novi izvor prihoda nadovezuje se na uspješne prihode ChatGPT-a od kupnji putem mobilnih aplikacija, koji su drugi najveći u svijetu od početka 2026. godine, odmah iza TikToka. U prvom tromjesečju 2026. aplikacija je ostvarila gotovo 1,5 milijardi dolara neto prihoda od kupnji unutar aplikacije, što naglašava golemu tržišnu priliku u tom području, dok je Claude u istom razdoblju ostvario 163 milijuna dolara neto prihoda od kupnji unutar aplikacije.

GenAI sve više troši na oglase

OpenAI također povećava svoju potrošnju na oglašavanje kako bi osigurao da njegov brend ostane u vrhu svijesti potrošača. U svibnju 2026. bio je 31. najveći oglašivač u SAD-u, što je skok od 500 mjesta u odnosu na svibanj prethodne godine. I nije usamljen. Potrošnja na oglašavanje u kategoriji generativne umjetne inteligencije u SAD-u porasla je dvanaest puta u odnosu na prethodnu godinu u svibnju 2026., čime je ta kategorija postala najveća podkategorija po potrošnji unutar softverske vertikale, naglašavajući sve intenzivniju utrku među AI aplikacijama za privlačenje novih korisnika.
Uoči svoje inicijalne javne ponude (IPO), OpenAI je razvio snažan i dominantan utjecaj unutar AI industrije te bi investitorima potencijalno mogao ponuditi nastavak rasta prihoda od aplikacija i oglašavanja, osobito kako produbljuje svoju prisutnost na novijim tržištima. Međutim, konkurenti poput Claudea, Geminija i Meta AI-ja također šire svoju mobilnu publiku, a potrošači još uvijek oblikuju svoje osobne preferencije. Osim toga, vijesti poput partnerstva OpenAI-ja s Ministarstvom rata mogu utjecati na percepciju pojedinih tvrtki te bi mogle negativno utjecati na stope prihvaćanja u budućnosti.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi