ChatGPT gubi udio u preuzimanjima aplikacija zbog jačanja konkurencije

OpenAI će u drugoj polovici ove godine vrijediti između 750 milijardi i 1 bilijuna američkih dolara te će biti jedna od najvećih kompanija na svijetu

Takvu vrijednost može zahvaliti činjenici da je njegov ChatGPT, od lansiranja 2022. godine, postao sinonim za generativnu umjetnu inteligenciju. Kao jedna od prvih AI aplikacija na tržištu, ChatGPT je zabilježio nagli rast prihvaćenosti, a rast preuzimanja u 2024. i 2025. godini iznosio je 190 % u odnosu na prethodnu godinu. Nakon snažnog rasta tijekom te dvije godine, ChatGPT je do kraja 2025. u prosjeku imao više od 900 milijuna globalnih mjesečno aktivnih korisnika (MAU).

Rivali se približavaju

Iako ChatGPT i dalje ostaje lider u industriji umjetne inteligencije, 2026. godina donijela je tvrtki konkurentske izazove jer Claude, Meta AI i Gemini nastavljaju smanjivati njegov tržišni udio. Primjerice, Claude i Meta AI činili su samo 1 % udjela u globalnim preuzimanjima u drugom tromjesečju 2025., no te dvije aplikacije sada čine gotovo četvrtinu globalnih preuzimanja u drugom tromjesečju 2026. (24 %). Meta AI, Claude i Gemini bilježe troznamenkasti rast preuzimanja u drugom tromjesečju 2026., dok ChatGPT u istom razdoblju bilježi pad na godišnjoj razini. Unatoč usporavanju rasta, aplikacija je i dalje imala trostruko veći broj preuzimanja od bilo kojeg konkurenta u kategoriji.

Navika i vjernost

Pionirska uloga ChatGPT-a i dalje mu ide u prilog. Naime, ima najveći stupanj vjernosti među korisnicima, pri čemu 44 % mjesečnih korisnika svakodnevno koristi aplikaciju. ChatGPT također drži vrh ljestvice američkog Apple App Storea među svim aplikacijama, dosegnuvši prvo mjesto na ljestvici besplatnih aplikacija tijekom 115 uzastopnih dana u 2026. godini.

Rast prihoda

OpenAI-jev ulazak u oglašavanje proširuje njegove mogućnosti ostvarivanja prihoda, budući da su oglasi u ChatGPT-u do kraja svibnja ove godine dosegnuli oko 20 % korisnika aplikacije, što je brz rast u odnosu na približno 1 % korisnika početkom ožujka. ChatGPT nije samo uspješno povećao vidljivost oglasa na platformi, nego je i povećao njihovu gustoću po korisniku u aplikaciji, i to za 60 % u svibnju u odnosu na lansiranje oglasa u veljači ove godine. Više od 1.500 brendova prihvatilo je oglašavanje u ChatGPT-u, pri čemu je od njegova uvođenja plasirano više od 10.000 jedinstvenih oglasa.

Taj novi izvor prihoda nadovezuje se na uspješne prihode ChatGPT-a od kupnji putem mobilnih aplikacija, koji su drugi najveći u svijetu od početka 2026. godine, odmah iza TikToka. U prvom tromjesečju 2026. aplikacija je ostvarila gotovo 1,5 milijardi dolara neto prihoda od kupnji unutar aplikacije, što naglašava golemu tržišnu priliku u tom području, dok je Claude u istom razdoblju ostvario 163 milijuna dolara neto prihoda od kupnji unutar aplikacije.

GenAI sve više troši na oglase

OpenAI također povećava svoju potrošnju na oglašavanje kako bi osigurao da njegov brend ostane u vrhu svijesti potrošača. U svibnju 2026. bio je 31. najveći oglašivač u SAD-u, što je skok od 500 mjesta u odnosu na svibanj prethodne godine. I nije usamljen. Potrošnja na oglašavanje u kategoriji generativne umjetne inteligencije u SAD-u porasla je dvanaest puta u odnosu na prethodnu godinu u svibnju 2026., čime je ta kategorija postala najveća podkategorija po potrošnji unutar softverske vertikale, naglašavajući sve intenzivniju utrku među AI aplikacijama za privlačenje novih korisnika.

Uoči svoje inicijalne javne ponude (IPO), OpenAI je razvio snažan i dominantan utjecaj unutar AI industrije te bi investitorima potencijalno mogao ponuditi nastavak rasta prihoda od aplikacija i oglašavanja, osobito kako produbljuje svoju prisutnost na novijim tržištima. Međutim, konkurenti poput Claudea, Geminija i Meta AI-ja također šire svoju mobilnu publiku, a potrošači još uvijek oblikuju svoje osobne preferencije. Osim toga, vijesti poput partnerstva OpenAI-ja s Ministarstvom rata mogu utjecati na percepciju pojedinih tvrtki te bi mogle negativno utjecati na stope prihvaćanja u budućnosti.