Budućnost kako ju vidi OpenAI: Veći porezi, manje rizika, AI svima

OpenAI je objavio niz prijedloga kako preoblikovati bogatstvo i rad u "dobu inteligencije". Predloženi okvir usredotočen je na tri cilja: širu distribuciju prosperiteta potaknutog umjetnom inteligencijom, izgradnju zaštitnih mjera za smanjenje sistemskih rizika i osiguravanje širokog pristupa sposobnostima umjetne inteligencije kako ekonomska moć i prilike ne bi postale previše koncentrirane.



Između ostalog, predlažu prebacivanje poreznog tereta s rada na kapital. Upozorili su kako bi rast potaknut umjetnom inteligencijom mogao isprazniti poreznu osnovicu iz koje se financira socijalno i medicinsko osiguranje. Žele vidjeti veće poreze na prihode poduzeća, povrate vođene umjetnom inteligencijom ili kapitalne dobitke na vrhu. Također nude potencijalni porez na robote.



Među prijedlozima je i ideja za stvaranje Fonda javnog bogatstva kako bi se Amerikancima dao automatski javni udio u AI tvrtkama i AI infrastrukturi, čak i ako ne ulažu na tržištima kapitala. Eventualni povrati bili bi izravno distribuirani građanima.



Žele i subvencije za četverodnevni radni tjedan bez gubitka plaće, povećanje iznosa mirovina ili doprinosa, pokrivanje većeg udjela troškova zdravstvene skrbi i subvencija skrbi za djecu ili starije osobe. Zasebno su predložili račune za beneficije koji prate radnike na svim radnim mjestima.



U prijedlogu ima mjesta i za obuzdavanje opasne umjetne inteligencije, nova nadzorna tijela i ciljane zaštitne mjere protiv visokorizičnih upotreba poput kibernetičkih napada i bioloških prijetnji. S druge strane, zalažu se za proširenje električne infrastrukture i ubrzanje izgradnje infrastrukture umjetne inteligencije putem subvencija, poreznih olakšica ili vlasničkih udjela.



OpenAI umjetnu inteligenciju vidi kao pomoćni program i u tu svrhu predlaže suradnju industrije i vlade kako bi osigurali njenu pristupačnost i široku dostupnost.

